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Один із найсучасніших кораблів ВМС: в Ірані затонув фрегат Sahand

8 липня, 2024 понедiлок
07:28
Світ Фрегат ВМС Ірану Sahand

У неділю, 7 липня, один з найсучасніших кораблів військово-морських сил Ірану фрегат Sahand затонув за невідомих обставин в іранському порту Бендер-Аббас

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Про це повідомляє Naval News.

Зазначається, що іранський легкий фрегат Sahand сильно нахилився на лівий борт та перекинувся на корму, після чого остаточно затонув 7 липня в порту приписки іранського міста Бендер-Аббас.

За попередньою інформацією, це сталося через "технічний збій" під час ремонту корабля. На фото із соцмереж видно, що над водою лишилася тільки бічна частина корпусу судна.

Експерти припускають, що причиною могло стати погане обслуговування або аварія на стоянці, але не виключають і саботаж. 

Іранські фрегати зараз активно працюють у Червоному морі, де їх підозрюють у допомозі атакам хуситів на торговельні судна. Час від часу там помічали і судно Sahand.

Як зазначається, цьому судну 12 років, і воно було одним з найсучасніших надводних бойових кораблів у складі ВМС Ірану. Sahand - один з останніх фрегатів Ірану, які були поставлені Великою Британією до революції в країні та залишаються на озброєнні ВМС Ірану досі.

  • 13 квітня іранські сили захопили португальське судно MCS ARIES в Ормузькій протоці, пов'язане з морською судноплавною компанією Zodiac ізраїльського мільярдера Еяля Офера.
Теги:
корабель
Іран
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