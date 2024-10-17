"Огидний приклад жорстокості РФ щодо українців": ЄС засудив страти росіянами українських військовополонених

Про це повідомляє Дипломатична служба ЄС.

"Європейський Союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження з українським народом з боку Росії. Ці випадки є жахливими та є серйозними порушеннями Женевських конвенцій", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, там підтвердили, що з початку повномасштабного вторгнення в російському полоні померли 177 військовополонених.

Зазначається, що страти українських військовополонених показують постійне і систематичне нехтування Росією міжнародним правом, зокрема міжнародним гуманітарним правом.

"Те, що російські громадські діячі публічно закликають до розстрілу українських військовополонених і прославляють ці розстріли, закликаючи до нових, ще раз викриває справжню природу режиму в Кремлі", - додали в ЄС.