"Огидний приклад жорстокості РФ щодо українців": ЄС засудив страти росіянами українських військовополонених
Верховний представник Європейського союзу засудив розстріли українських військовополонених Росією та назвав це огидним прикладом жорстокості
Про це повідомляє Дипломатична служба ЄС.
"Європейський Союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження з українським народом з боку Росії. Ці випадки є жахливими та є серйозними порушеннями Женевських конвенцій", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, там підтвердили, що з початку повномасштабного вторгнення в російському полоні померли 177 військовополонених.
Зазначається, що страти українських військовополонених показують постійне і систематичне нехтування Росією міжнародним правом, зокрема міжнародним гуманітарним правом.
"Те, що російські громадські діячі публічно закликають до розстрілу українських військовополонених і прославляють ці розстріли, закликаючи до нових, ще раз викриває справжню природу режиму в Кремлі", - додали в ЄС.
- Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військових зазнали в російському полоні тортур, сексуального насильства чи інших форм нелюдського поводження.
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