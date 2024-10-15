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До 90% українських військовополонених у РФ зазнали тортур чи сексуального насильства, – Костін

Юлія Юліна
15 жовтня, 2024 вiвторок
19:26
воєнні злочини Росії Генеральний прокурор України Андрій Костін

До 90% українських військових зазнали в російському полоні тортур, сексуального насильства чи інших форм нелюдського поводження

Зміст

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін на заході, організованому Центром європейської політики в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

Ці дані вдалося зібрати під час розслідування воєнних злочинів, уточнив генпрокурор.

"Окрім того, що це воєнний злочин, це довготривала травма з низкою негативних побічних ефектів… Росія просто має на меті колективне покарання українських військовополонених лише за їхнє членство в українських Збройних Силах. За те, що захищають українську землю і нашу свободу", – сказав Костін.

Він додав, що з подібним поводженням стикаються й цивільні, які потрапляють у полон РФ.

"У нас понад 4000 кримінальних проваджень за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі цивільних осіб. Такі місця продовжують існувати на окупованих територіях як зразок політики переслідування, спланованої та впровадженої Росією проти українців з єдиною метою знищити українську ідентичність", – наголосив генпрокурор.

Слідство встановило 421 підозрюваного у жорстокому поводженні з полоненими, звинувачення висунули 307 особам, резюмував Костін.

  • 1 жовтня у медіа поширили інформацію про ймовірний розстріл ворогом 16 військовополонених ЗСУ. На оприлюдненому відео зафіксовано, як українські військові під контролем окупанта вийшли з лісопосадки. Коли військовополонені вишикувалися в шеренгу, росіяни умисно відкрили по них вогонь на ураження. Пізніше ОГП відкрив за цим фактом кримінальне провадження.
  • 15 жовтня стало відомо, що Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких росіяни розстріляли на Покровському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
полонені
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
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