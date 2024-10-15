Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких росіяни розстріляли на Покровському напрямку

Про це повідомив у коментарі Укрінформу начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Стосовно останніх випадків. За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових, ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини", – сказав він.

Також працівники СБУ встановили підрозділ РФ, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.

Бєлоусов розповів, що протягом останнього року збільшилася кількість страт українських військовополонених, а також значно погіршилися умови їхнього утримання у РФ, що, ймовірно, є розпорядженням "згори".

Відповідаючи на запитання щодо повернення тіл розстріляних українських бійців, Бєлоусов зазначив, що "військові роблять усе можливе, щоб забрати тіла своїх побратимів". Також поверненням загиблих займаються Координаційний штаб з питань повернення військовополонених і спеціальний підрозділ у СБУ.