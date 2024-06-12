Орбан заявив, що не блокуватиме рішення НАТО щодо України
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом погодив не блокувати рішення Альянсу щодо України
Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО в Будапешті в середу, повідомляє "Європейська правда".
Орбан наголосив, що на зустрічі вони зі Столтенбергом переглянули відносини між Угорщиною і НАТО.
За словами угорського прем'єра, "усім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО". Але він подякував генсеку НАТО, що Будапешту завжди "дозволяли" висловлювати свою відмінну думку.
"Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення в НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає", – сказав Орбан.
- Напередодні Орбан заявив, що країна працює над "перевизначенням" статусу членства в НАТО, щоб потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе