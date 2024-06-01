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Оновлено

Орбан збирається створити у Європарламенті "коаліцію за мир" з Росією щоб тиснути на Україну

1 червня, 2024 субота
21:31
Світ путін і орбан

Угорський прем'єр Віктор Орбан на "марші миру" в Будапешті у суботу, 1 червня 2024 року, оприлюднив свій намір щодо створення проросійської "коаліції миру" в майбутньому складі Європарламенту, вибори до якого відбудуться вже за тиждень

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Слова політика наводить угорська редакція Euronews, портали 24.hu та Index.hu.

Як наголосив Орбан, на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори - ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір, зазначив очільник уряду Угорщини.

При цьому зараз у керівних органах ЄС, додав угорський прем'єр, переважають готові до війни з РФ.

"Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", - закликав Орбан прихильників очолюваної ним партії "Фідес".

"Метою виборчої армії угорців є збереження миру. Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі", - цитує виступ Орбана Index.hu.

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Після перемоги проросійських сил у Брюсселі, продовжив Орбан, там буде створено, як він висловився, "коаліцію миру", яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США, зазначає 24.hu.

Далі "коаліції миру" треба буде, заявив Орбан, зайнятися перемовинами України й Росії, оскільки - тут Орбан повторив ще один відомий кремлівський наратив - "перемогти Росію неможливо".

Під час свого виступу угорський прем'єр також казав, що його опонентів начебто фінансує Джордж Сорос, широко використовував релігійну термінологію і лексику (на "марші миру" звезені автобусами з різних куточків Угорщини люди несли прапори Угорщини та дерев'яні розп'яття) й запевняв аудиторію, що він не допустить аби "наших дітей та онуків везли на український фронт", інформує угорська редакція Euronews.

  • Вибори до Європарламенту призначено на 6-9 червня. Після них було змінено склад Єврокомісії та, імовірно, президента Європейської ради.
Теги:
Україна
ЄС
вибори
політика
Європа
Європарламент
Єврокомісія
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
вибори у США
агенти Кремля
переговори з РФ
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