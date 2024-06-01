Орбан збирається створити у Європарламенті "коаліцію за мир" з Росією щоб тиснути на Україну
Угорський прем'єр Віктор Орбан на "марші миру" в Будапешті у суботу, 1 червня 2024 року, оприлюднив свій намір щодо створення проросійської "коаліції миру" в майбутньому складі Європарламенту, вибори до якого відбудуться вже за тиждень
Слова політика наводить угорська редакція Euronews, портали 24.hu та Index.hu.
Як наголосив Орбан, на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори - ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір, зазначив очільник уряду Угорщини.
При цьому зараз у керівних органах ЄС, додав угорський прем'єр, переважають готові до війни з РФ.
"Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", - закликав Орбан прихильників очолюваної ним партії "Фідес".
"Метою виборчої армії угорців є збереження миру. Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі", - цитує виступ Орбана Index.hu.
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Після перемоги проросійських сил у Брюсселі, продовжив Орбан, там буде створено, як він висловився, "коаліцію миру", яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США, зазначає 24.hu.
Далі "коаліції миру" треба буде, заявив Орбан, зайнятися перемовинами України й Росії, оскільки - тут Орбан повторив ще один відомий кремлівський наратив - "перемогти Росію неможливо".
Під час свого виступу угорський прем'єр також казав, що його опонентів начебто фінансує Джордж Сорос, широко використовував релігійну термінологію і лексику (на "марші миру" звезені автобусами з різних куточків Угорщини люди несли прапори Угорщини та дерев'яні розп'яття) й запевняв аудиторію, що він не допустить аби "наших дітей та онуків везли на український фронт", інформує угорська редакція Euronews.
- Вибори до Європарламенту призначено на 6-9 червня. Після них було змінено склад Єврокомісії та, імовірно, президента Європейської ради.
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