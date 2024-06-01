Орбан збирається створити у Європарламенті "коаліцію за мир" з Росією щоб тиснути на Україну

Слова політика наводить угорська редакція Euronews, портали 24.hu та Index.hu.

Як наголосив Орбан, на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори - ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір, зазначив очільник уряду Угорщини.

При цьому зараз у керівних органах ЄС, додав угорський прем'єр, переважають готові до війни з РФ.

"Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", - закликав Орбан прихильників очолюваної ним партії "Фідес".

"Метою виборчої армії угорців є збереження миру. Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі", - цитує виступ Орбана Index.hu.

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Після перемоги проросійських сил у Брюсселі, продовжив Орбан, там буде створено, як він висловився, "коаліцію миру", яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США, зазначає 24.hu.

Далі "коаліції миру" треба буде, заявив Орбан, зайнятися перемовинами України й Росії, оскільки - тут Орбан повторив ще один відомий кремлівський наратив - "перемогти Росію неможливо".

Під час свого виступу угорський прем'єр також казав, що його опонентів начебто фінансує Джордж Сорос, широко використовував релігійну термінологію і лексику (на "марші миру" звезені автобусами з різних куточків Угорщини люди несли прапори Угорщини та дерев'яні розп'яття) й запевняв аудиторію, що він не допустить аби "наших дітей та онуків везли на український фронт", інформує угорська редакція Euronews.