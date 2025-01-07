"Оточення Трампа починає ставати на землю і розуміти, що великих можливостей у них немає": політичний експерт Цибулько

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сам Трамп почав нарешті приземлятися, розуміючи, що всі баланси у обох палатах парламенту не дозволяють йому аж занадто впевнено поводитися. Адже по суті він з величезною напругою проштовхнув на нову каденцію спікера нижньої палати Джонсона, якого в Україні дуже добре знають за затримку на пів року допомоги Україні. Тому оточення Трампа починає приземлятися, ставати на землю, опиратися на діюче законодавство і розуміти, що можливостей у них великих особливо і немає", - зауважив він.

Володимир Цибулько зазначив, що зміна риторики Трампа говорить про те, що вибори закінчились, і він починає розцінювати свої можливості як президент, а не кандидат у президенти.

"Тим більше, що на тлі такої концентрації команди Трампа оточення діючого президента Бадена не зупиняється в санкційній політиці сьогодні. Сьогодні добряче вперіщили по Китаю, оголосивши санкції на будівельні компанії, найбільш судноплавну компанію Китаю. Це одразу позначилось на біржових курсах акцій цих компаній. Так що ситуація із такої картини світу кандидата Трампа починає повертатися в формат президента Трампа. І це більш приземлена ситуація", - вважає політолог.