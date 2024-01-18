Пакистан завдав ударів по території Ірану
Збройні сили Пакистану вночі 18 січня завдали ударів по "антипакистанським групам бойовиків" на території Ірану
Про це пише міністерство закордонних справ Пакистану.
"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою "Марг Бар Сармачар" було знищено низку терористів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці атаки є проявом "рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз".
Крім цього, у МЗС заявили, що Пакистан поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану, проте єдиною метою ударів було "забезпечення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є найважливішими та не можуть бути поставлені під загрозу".
Спершу про це написало AFP.
"Я можу лише підтвердити, що ми завдали ударів по антипакистанським групам бойовиків, які були націлені всередині Ірану", - заявили у розвідці Пакистану.
Натомість військові джерела повідомили агентству Anadolu, що Пакистан відповідає на авіаудари Ірану, атакуючи сім локацій Армії визволення Белуджистану, терористичного угруповання, всередині Ірану.
Зазначається, що вибухи лунали у південно-східній частині Ірану Сістан і в провінції Белуджистан поблизу кордону з Пакистаном.
- У вівторок, 16 січня, Іран завдав удару по базах сунітського угруповання Джейш аль-Адль на території Пакистану. На це Ісламабад вирішив відкликати свого посла з Ірану та заявив, що залишає за собою право на відповідь.
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