Пакистан завдав ударів по території Ірану

Про це пише міністерство закордонних справ Пакистану.

"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою "Марг Бар Сармачар" було знищено низку терористів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці атаки є проявом "рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз".

Крім цього, у МЗС заявили, що Пакистан поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану, проте єдиною метою ударів було "забезпечення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є найважливішими та не можуть бути поставлені під загрозу".

Спершу про це написало AFP.

"Я можу лише підтвердити, що ми завдали ударів по антипакистанським групам бойовиків, які були націлені всередині Ірану", - заявили у розвідці Пакистану.

Натомість військові джерела повідомили агентству Anadolu, що Пакистан відповідає на авіаудари Ірану, атакуючи сім локацій Армії визволення Белуджистану, терористичного угруповання, всередині Ірану.

Зазначається, що вибухи лунали у південно-східній частині Ірану Сістан і в провінції Белуджистан поблизу кордону з Пакистаном.