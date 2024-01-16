Іран атакував територію Пакистану ракетами та дронами
У вівторок, 16 січня, стало відомо, що Іран завдав удару по базах сунітського угруповання Джейш аль-Адль на території Пакистану
Про це повідомляє Reuters.
Детальних подробиць поки не відомо. Наприкінці 2023 року Джейш аль-Адль взяв на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в районі кордону Ірану та Пакистану. Тоді загинули щонайменше 11 поліціянтів.
Вже сьогодні, 16 січня, Іран обстріляв бази на території Пакистану.
"Ці бази були вражені та знищені ракетами та безпілотниками", - пише Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.
- У ніч з 15 на 16 січня корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, а також у Сирії.
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