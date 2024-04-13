Папа Римський планує тривалу подорож до Азії у вересні

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

У п’ятницю, 12 квітня, пресслужба поширила заяву директора Маттео Бруні, який оголосив, що "приймаючи запрошення відповідних глав держав та церковної влади, Папа Франциск від 2 до 13 вересня здійснить Апостольську подорож в Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Східний Тимор і Сінгапур".

У повідомленні зазначено, що Святіший Отець з 3 до 6 вересня перебуватиме в Джакарті, відвідуватиме Порт-Морсбі та Ванімо від 6 до 9 вересня, Ділі – з 9 до 11 вересня та Сінгапур з 11 до 13 вересня. Докладну програму візиту оголосять пізніше.

Як зазначає Reuters, для папи Франциска це буде перша закордонна поїздка в цьому році та найтриваліша за весь час його 11-річного перебування на папському престолі.

Подорож до Азії та Океанії була на порядку денному папи протягом деякого часу, але були сумніви щодо того, чи 87-річний понтифік вирушить у неї, враховуючи його проблеми зі здоров'ям. Останньою міжнародною поїздкою папи Римського було дводенне перебування у Марселі, Франція, торік у вересні. У листопаді він відмовився від поїздки на кліматичну конференцію COP28 у Дубаї через запалення легенів.