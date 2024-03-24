Папа Франциск не виступив з проповіддю під час меси на католицьку Вербну неділю

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають у виданні, останніми тижнями Папа Франциск хворіє на бронхіт та грип і доручає читати за нього свої звернення помічнику, але в неділю заздалегідь підготовлений текст взагалі не був зачитаний, що є дуже незвично для нього на такій важливій події, як Вербна неділя, яка знаменує початок Страсного тижня.

У Ватикані не пояснили, чому Папа пропустив проповідь. Ватиканське телебачення протягом кількох хвилин показувало лише натовп, замість того, щоб крупним планом показати Папу.

Після цього диктор Ватиканського радіо повідомив, що Папа вирішив не читати проповідь.

Далі Папа Франциск виголосив своє щотижневе недільне послання "Ангел Господній" і благословення з вівтаря, а не з вікна Апостольського палацу, що виходить на площу.

Він знову попросив молитися за всіх, хто страждає від воєн, згадавши Україну і Газу.

Наприкінці богослужіння Франциска провезли по площі в автомобілі з відкритим верхом. Він махав рукою і посміхався людям у натовпі.