Папа Франциск не виступив з проповіддю під час меси на католицьку Вербну неділю
Папа Римський Франциск в останню хвилину скасував проповідь під час меси у Вербну неділю, але продовжив головувати на богослужінні, прочитав полуденну молитву й об'їхав натовп у папамобілі
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначають у виданні, останніми тижнями Папа Франциск хворіє на бронхіт та грип і доручає читати за нього свої звернення помічнику, але в неділю заздалегідь підготовлений текст взагалі не був зачитаний, що є дуже незвично для нього на такій важливій події, як Вербна неділя, яка знаменує початок Страсного тижня.
У Ватикані не пояснили, чому Папа пропустив проповідь. Ватиканське телебачення протягом кількох хвилин показувало лише натовп, замість того, щоб крупним планом показати Папу.
Після цього диктор Ватиканського радіо повідомив, що Папа вирішив не читати проповідь.
Далі Папа Франциск виголосив своє щотижневе недільне послання "Ангел Господній" і благословення з вівтаря, а не з вікна Апостольського палацу, що виходить на площу.
Він знову попросив молитися за всіх, хто страждає від воєн, згадавши Україну і Газу.
Наприкінці богослужіння Франциска провезли по площі в автомобілі з відкритим верхом. Він махав рукою і посміхався людям у натовпі.
- Раніше Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.75 Купівля 38.75Продаж 39.28
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе