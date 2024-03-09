Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор та вести перемовини з РФ

Про це повідомляє Reuters.

Франциск зробив заяву в інтерв'ю швейцарської телерадіокомпанії RSI. Агентство Reuters отримало стенограму та елементи відео з розмови.

"Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори. Слово "переговори" – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори", - заявив Папа Римський.

За словами Франциска, переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.

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У Reuters зазначили, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений" стосовно війни в Україні.

Папа Римський і війна в Україні

Папа Римський Франциск говорив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Влітку 2023 року кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. Пізніше Дзуппі побував у Москві, де зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

У середині вересня Маттео Дзуппі в рамках так званої миротворчої місії щодо України відвідав Китай, де зустрівся зі спецпредставником Пекіна з питань Євразії Лі Хуеєм.

Ватикан, словами Державного секретаря Святого Престолу П’єтро Пароліна підтримав українську Формулу миру. Папа Франциск не коментував цієї заяви.

Коментуючи війну в Ізраїлі, Папа Римський підтримав концепцію двох держав. "Два народи, які повинні жити разом. З цим існує мудре рішення: два народи, дві держави, слідують Угоді Осло: дві дуже обмежені держави та Єрусалим з особливим статусом", - сказав він.

Папа Франциск рішуче засудив "негідні та неприйнятні" ракетні обстріли проти цивільного населення України та інфраструктури життєзабезпечення країни. Водночас не згадував Росію.