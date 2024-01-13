Папа Франциск без згадки про Росію засудив масовані удари по Україні, - лист очільнику УГКЦ

Про це він написав у листі до глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, передає Vatican News.

Військові дії, які "завдали удару по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі всієї країни, є негідними та неприйнятними і не можуть бути оправдані жодним чином", наголосив Папа Франциск у листі, датованому 3 січня главі УГКЦ, який своєю чергою написав Папі наприкінці минулого року, розповідаючи про наслідки масованого ракетного обстрілу, завданого Росією 29 грудня.

"Вкотре через Вашу особу бажаю висловити мою близькість до "багатостраждальної України", оплакувати загиблих та ввірити їх Божому милосердю, втішити поранених і обійняти всіх, що у будь-який спосіб страждають. Я близький до душпастирів, що намагаються давати надію людям у "ситуації, що здається дедалі більше безнадійною", – написав Папа.

Святіший Отець додав, що йому прикро, що "на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати "забутою" війною". "Нашим обов’язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не лише для того, щоби вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоби змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень", - зазначив Папа Римський.

Наостанок понтифік висловив запевнення у тому, що використовує кожну нагоду, щоби нагадувати про війну та страждання, цитуючи свій заклик, виголошений під час загальної аудієнції 3 січня. "Війна – це божевілля, війна завжди є поразкою. Помолімось. Молімося за людей в Палестині, Ізраїлі, Україні та багатьох інших місцях, де триває війна", - сказав він.

Папа Франциск запевнив українського архієпископа, що продовжуватиме звертатися з "енергійними закликами" припинити застосування зброї в Україні та "почати шлях до справедливого миру".