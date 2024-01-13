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Війна з Росією: хроніка
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Папа Франциск без згадки про Росію засудив масовані удари по Україні, - лист очільнику УГКЦ

13 січня, 2024 субота
01:59
Війна з Росією Папа Франциск_Святослав Шевчук

Папа Франциск рішуче засудив "негідні та неприйнятні" ракетні обстріли проти цивільного населення України та інфраструктури життєзабезпечення країни

Про це він написав у листі до глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, передає Vatican News.

Військові дії, які "завдали удару по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі всієї країни, є негідними та неприйнятними і не можуть бути оправдані жодним чином", наголосив Папа Франциск у листі, датованому 3 січня главі УГКЦ, який своєю чергою написав Папі наприкінці минулого року, розповідаючи про наслідки масованого ракетного обстрілу, завданого Росією 29 грудня.

"Вкотре через Вашу особу бажаю висловити мою близькість до "багатостраждальної України", оплакувати загиблих та ввірити їх Божому милосердю, втішити поранених і обійняти всіх, що у будь-який спосіб страждають. Я близький до душпастирів, що намагаються давати надію людям у "ситуації, що здається дедалі більше безнадійною", – написав Папа.

Святіший Отець додав, що йому прикро, що "на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати "забутою" війною". "Нашим обов’язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не лише для того, щоби вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоби змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень", - зазначив Папа Римський.

Наостанок понтифік висловив запевнення у тому, що використовує кожну нагоду, щоби нагадувати про війну та страждання, цитуючи свій заклик, виголошений під час загальної аудієнції 3 січня. "Війна – це божевілля, війна завжди є поразкою. Помолімось. Молімося за людей в Палестині, Ізраїлі, Україні та багатьох інших місцях, де триває війна", - сказав він.

Папа Франциск запевнив українського архієпископа, що продовжуватиме звертатися з "енергійними закликами" припинити застосування зброї в Україні та "почати шлях до справедливого миру".

  • 31 грудня Папа Римський Франциск закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни, згадавши першим "мученицький український народ".
ракетний удар
Папа Римський Франциск
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