Папа Римський Франциск закликав молитися за "мученицький український народ"

Про це повідомляє Vatican News.

"Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші", - наголосив Папа Франциск.

Також у своїй промові Папа Франциск закликав тих, хто "має інтерес у цих конфліктах", прислухатися до "голосу сумління" та згадав про Нігерію, де святкування Різдва були позначені актами насильства та нападами в штаті Плато, що призвели до численних жертв.

"Молюся за них та їхні родини. Нехай же Бог визволить Нігерію від цих жахіть!" – побажав Папа.