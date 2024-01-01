Папа Римський Франциск закликав молитися за "мученицький український народ"
У неділю, 31 грудня, Папа Римський Франциск після промови "Ангел Господній" закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни, згадавши першим "мученицький український народ"
Про це повідомляє Vatican News.
"Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші", - наголосив Папа Франциск.
Також у своїй промові Папа Франциск закликав тих, хто "має інтерес у цих конфліктах", прислухатися до "голосу сумління" та згадав про Нігерію, де святкування Різдва були позначені актами насильства та нападами в штаті Плато, що призвели до численних жертв.
"Молюся за них та їхні родини. Нехай же Бог визволить Нігерію від цих жахіть!" – побажав Папа.
- 28 грудня Папа Римський Франциск знову закликав молитися за тих, хто страждає від насильства в Палестині, Ізраїлі та Україні, і за припинення всіх війн.
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