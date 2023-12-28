"Молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю", - Папа Франциск
Папа Римський Франциск знову закликав молитися за тих, хто страждає від насильства в Палестині, Ізраїлі та Україні, і за припинення всіх війн
По це повідомляє Ansa.
"Будь ласка, не забуваймо молитися за тих, хто страждає від жахливих наслідків насильства і війни. Особливо молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю. Війна - це зло, молімося за припинення воєн", - сказав Папа наприкінці своєї загальної аудієнції у Ватикані, останньої в 2023 році.
У цьогорічному різдвяному посланні “Urbi et Orbі” Папа Римський Франциск попросив миру для України.
"Споглядаючи Дитятко Ісуса, я благаю миру для України", - сказав Папа.
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