"Молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю", - Папа Франциск

По це повідомляє Ansa.

"Будь ласка, не забуваймо молитися за тих, хто страждає від жахливих наслідків насильства і війни. Особливо молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю. Війна - це зло, молімося за припинення воєн", - сказав Папа наприкінці своєї загальної аудієнції у Ватикані, останньої в 2023 році.

У цьогорічному різдвяному посланні “Urbi et Orbі” Папа Римський Франциск попросив миру для України.

"Споглядаючи Дитятко Ісуса, я благаю миру для України", - сказав Папа.