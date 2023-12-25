Папа Римський попросив миру для України в посланні до Різдва
У цьогорічному різдвяному посланні “Urbi et Orbі” Папа Римський Франциск попросив миру для України
Про це повідомляє Vatican News.
"З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові", - звернувся понтифік до вірян із лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.
Водночас Папа Римський згадав населення "стражденної Сирії", Ємену, народ Лівану, а також побажав миру Ізраїлю та Палестині й Вірменії та Азербайджану.
Також він побажав наближення дня, "коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення".
- Раніше Папа Римський закликав молитися за тих, хто "страждає від війн у багатьох частинах світу", особливо за народ України, Ізраїлю та Палестини.
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