Папа Римський вкотре закликав молитися за народи України, Ізраїлю та Палестини
Папа Римський Франциск закликав молитися за тих, хто "страждає від війн у багатьох частинах світу", особливо за народ України, Ізраїлю та Палестини
Про це пише Vatican News.
"І не забуваймо витривало молитися за тих, хто страждає від війн у багатьох частинах світу, особливо за дорогий народ України, мученицької України, а також Ізраїлю та Палестини", - сказав він.
Опісля Папа Римський розповів про те, що вранці прийняв дві делегації: в одній були ізраїльтяни, чиї родичі утримуються як заручники в Газі, а в другій - палестинці, чиї родичі страждають у Газі.
"Вони дуже страждають, і я відчув, як страждають обидві країни: до цього призводять війни, але тут ми вийшли за рамки воєн, це не військові дії, це – тероризм", - сказав він.
- Коментуючи війну в Ізраїлі, Папа Римський підтримав концепцію двох держав. "Два народи, які повинні жити разом. З цим існує мудре рішення: два народи, дві держави, слідують Угоді Осло: дві дуже обмежені держави та Єрусалим з особливим статусом", - сказав він.
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