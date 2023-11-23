Папа Римський вкотре закликав молитися за народи України, Ізраїлю та Палестини

Про це пише Vatican News.

"І не забуваймо витривало молитися за тих, хто страждає від війн у багатьох частинах світу, особливо за дорогий народ України, мученицької України, а також Ізраїлю та Палестини", - сказав він.

Опісля Папа Римський розповів про те, що вранці прийняв дві делегації: в одній були ізраїльтяни, чиї родичі утримуються як заручники в Газі, а в другій - палестинці, чиї родичі страждають у Газі.

"Вони дуже страждають, і я відчув, як страждають обидві країни: до цього призводять війни, але тут ми вийшли за рамки воєн, це не військові дії, це – тероризм", - сказав він.