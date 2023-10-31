Ватикан підтримав українську Формулу миру

Про це пише Vatican News.



Коментуючи попередні зустрічі щодо Формули мира президента Володимира Зеленського у Копенгагені та Джидді, Паролін зазначив, що це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку" не лише через те, що спрямовані на пошук конкретних відповідей щодо виправлення шкоди, заподіяної війною, але й тому, що "заохочують не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

"Адже це саме та основоположна істина, яку Святий Престол неодноразово проголошував перед обличчям воєн, що роздирали світ у найновіші періоди історії. Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України", – сказав Паролін.

За його словами, участь представників багатьох держав і міжнародних організацій свідчить про те, що "ми не змирилися з трагедією, яка розгортається на наших очах, і що ми маємо мужність дивитися їй у вічі".

"Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна", – наголосив очільник ватиканської дипломатії.

Щодо української Формули миру, яку розглядали на конференції на Мальті, ватиканський держсек запевнив підтримку Святого Престолу "у розв'язанні гуманітарних питань", таких як продовольча безпека та збереження довкілля. Він також наголосив на готовності продовжувати зусилля для "полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".