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Ватикан підтримав українську Формулу миру

31 жовтня, 2023 вiвторок
06:44
Світ Базиліка Святого Петра у Ватикані

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української Формули миру на Мальті наголосив на підтримці Ватикану усіх заходів для справедливого і стабільного миру в Україні

Про це пише Vatican News.

Коментуючи попередні зустрічі щодо Формули мира президента Володимира Зеленського у Копенгагені та Джидді, Паролін зазначив, що це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку" не лише через те, що спрямовані на пошук конкретних відповідей щодо виправлення шкоди, заподіяної війною, але й тому, що "заохочують не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

"Адже це саме та основоположна істина, яку Святий Престол неодноразово проголошував перед обличчям воєн, що роздирали світ у найновіші періоди історії. Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України", – сказав Паролін.

За його словами, участь представників багатьох держав і міжнародних організацій свідчить про те, що "ми не змирилися з трагедією, яка розгортається на наших очах, і що ми маємо мужність дивитися їй у вічі".

"Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна", – наголосив очільник ватиканської дипломатії.

Щодо української Формули миру, яку розглядали на конференції на Мальті, ватиканський держсек запевнив підтримку Святого Престолу "у розв'язанні гуманітарних питань", таких як продовольча безпека та збереження довкілля. Він також наголосив на готовності продовжувати зусилля для "полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".

  • У суботу, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру. На ній обговорили зокрема питання ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих українців.
Україна
Ватикан
Війна з Росією
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