Посланець Папи зустрівся з представником МЗС Китаю й обговорив війну в Україні

Про це повідомляє Vatican News

Святий престол повідомив, що посланник Папи Римського з пошуку миру в Україні, кардинал Маттео Дзуппі, зустрівся в Пекіні зі спеціальним представником Китаю з питань Євразії при міністерстві закордонних справ Лі Хуеєм "у відкритій і сердечній атмосфері".

Під час зустрічі вони обговорили "війну в Україні та її драматичні наслідки, наголошуючи на необхідності об’єднання зусиль для заохочення діалогу та пошуку шляхів, які ведуть до миру", – зазначено в заяві Святого престолу.

У заяві додали, що обидва представники торкнулися також проблеми безпеки харчів, "з надією, що незабаром можна буде гарантувати експорт зерна, особливо в країни найбільшого ризику".

Напередодні місії кардинала Дзуппі до Китаю пресслужба Святого престолу пояснила, що його візит є ще одним кроком у місії, яку ініціював Папа, "щоб підтримувати гуманітарні ініціативи та шукати шляхи, які можуть привести до справедливого миру".

Що відомо про "миротворчу місію" Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", – сказав він.

На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. Пізніше Дзуппі побував у Москві, де зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

17-19 липня Дзуппі продовжив свою місію візитом у Вашингтон.

12 вересня про намір Дзуппі відвідати Китай повідомляла La Repubblica.13 вересня речниця МЗС Китаю Мао Нін підтвердила інформацію про візит і додала, що з кардиналом зустрінеться Лі Хуей, який у травні відвідав Україну як спецпосланець Китаю.

Скандал із Папою Римським і "величчю Росії"

У серпні Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ".

Пізніше у Ватикані сказали, що Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей.

МЗС Литви викликало Апостольського нунція на розмову з приводу заяви Папи Римського.

В ОП України сказали, що після цих слів Папи Римського про його посередництво у завершенні війни не може бути й мови.