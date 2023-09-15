Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Посланець Папи зустрівся з представником МЗС Китаю й обговорив війну в Україні

Посланець Папи зустрівся з представником МЗС Китаю й обговорив війну в Україні

15 вересня, 2023 п'ятниця
00:09
Світ Маттео Дзуппі

Посланець Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі під час візиту до Китаю в рамках так званої миротворчої місії щодо України зустрівся зі спецпредставником Пекіна з питань Євразії Лі Хуеєм

Про це повідомляє Vatican News

Святий престол повідомив, що посланник Папи Римського з пошуку миру в Україні, кардинал Маттео Дзуппі, зустрівся в Пекіні зі спеціальним представником Китаю з питань Євразії при міністерстві закордонних справ Лі Хуеєм "у відкритій і сердечній атмосфері".

Під час зустрічі вони обговорили "війну в Україні та її драматичні наслідки, наголошуючи на необхідності об’єднання зусиль для заохочення діалогу та пошуку шляхів, які ведуть до миру", – зазначено в заяві Святого престолу.

У заяві додали, що обидва представники торкнулися також проблеми безпеки харчів, "з надією, що незабаром можна буде гарантувати експорт зерна, особливо в країни найбільшого ризику".

Напередодні місії кардинала Дзуппі до Китаю пресслужба Святого престолу пояснила, що його візит є ще одним кроком у місії, яку ініціював Папа, "щоб підтримувати гуманітарні ініціативи та шукати шляхи, які можуть привести до справедливого миру".

Що відомо про "миротворчу місію" Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", – сказав він.

На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. Пізніше Дзуппі побував у Москві, де зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

17-19 липня Дзуппі продовжив свою місію візитом у Вашингтон.

12 вересня про намір Дзуппі відвідати Китай повідомляла La Repubblica.13 вересня речниця МЗС Китаю Мао Нін підтвердила інформацію про візит і додала, що з кардиналом зустрінеться Лі Хуей, який у травні відвідав Україну як спецпосланець Китаю. 

Скандал із Папою Римським і "величчю Росії"

У серпні Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ".

Пізніше у Ватикані сказали, що Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей.

МЗС Литви викликало Апостольського нунція на розмову з приводу заяви Папи Римського.

В ОП України сказали, що після цих слів Папи Римського про його посередництво у завершенні війни не може бути й мови.

Україна
Китай
Ватикан
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
Читайте також:
Ганна Маляр
13 вересня, 2023 середа
Маляр: росіяни почали штурмувати Мар'їнку і Авдіївку
ракета Storm Shadow
14 вересня, 2023 четвер
Україна завдала удару по кораблях у Севастополі ракетами Storm Shadow, - Sky News
Італія - Україна
13 вересня, 2023 середа
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 вересня
01:29
Російське судно
Усі морські ракетоносії РФ залишаються в пунктах базування: ситуація в ніч на 15 вересня
01:10
Денис Берінчик
У 2014 році не зміг приєднатися до нашої армії, але було велике бажання допомогти, - боксер Берінчик
00:55
Ігор Коломойський
Коломойському повідомили третю підозру, – радник голови ОП
00:44
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
Кубок України: визначився розклад матчів 1/8 фіналу
00:34
Оновлено
світ, Лівія, повінь
Масштабна повінь у Лівії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч
00:08
Гантер Байден
Сину Байдена висунули нове звинувачення: йому загрожує ув'язнення на 25 років
2023, четвер
14 вересня
23:52
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Румунія вчетверо збільшила обмежувальну зону польотів біля кордону з Україною
23:19
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі
23:08
Анджей Дуда
"Ми повинні захищати свій ринок": Дуда анонсував зустріч із Зеленським і розмову щодо зерна
22:58
евакуація
На Херсонщині проведуть обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
22:30
На фото: Володимир Зеленський
Військовий омбудсмен та "ключові рішення": Зеленський провів нараду з міністром оборони Умєровим
22:17
трейлер історичної драми SHTTL / ШТТЛ режисера Еді Уолтера
Вийшов трейлер історичної драми "ШТТЛ" – кандидата відбору на "Оскар"
22:00
Єнс Столтенберг
Стефанішина запропонувала Столтенбергу провести засідання Ради Україна - НАТО щодо енергетичної безпеки
21:53
ЗСУ, міномет, міна
Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, є успіхи в районах Кліщіївки й Андріївки, – Генштаб
21:36
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Зеленський зустрінеться з Байденом в ході візиту на Генасамблею ООН, - NBC News
21:12
Зерно
Київ розраховує, що з 15 вересня країни ЄС скасують обмеження на експорт української агропродукції, – МЗС
21:10
Ексклюзив
Справа про хабар ексголові Верховного Суду Кнзєву: НАБУ вилучило ще майже $500 тисяч
Політична експертка назвала причину посилення антикорупційної діяльності в Україні
21:00
Пенні Пріцкер
Мільярдерка з українським корінням: призначили спецпредставницю США з економічного відновлення України
20:50
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Продовження Кримської саги гарантовано: ворожі об'єкти знищуватимуться саме українськими ракетами. Колонка Сергія Згурця
20:26
Оновлено
Морські дрони SeaBaby
Сили оборони завдали удару по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження
20:15
Андрій Василенко
МОН звільнило посадовця, який насміхався над незалежністю України
20:05
OPINION
Антін Мухарський
Вилюднення або смерть
19:46
Сергій Буковський
Премію Стуса отримав Сергій Буковський. Що відомо про лауреата
19:31
Ердоган
Туреччина призначила нового посла в Україні
19:03
OPINION
Мар'ян Заблоцький
Військове ПДФО мусить залишатися на місцях
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 568 дня війни: СБУ завдала удару по ППО окупантів біля Євпаторії, а наші пілоти вже випробували шведські винищувачі
18:44
санкції проти рф
США ввели нові санкції проти понад 150 компаній та осіб, які допомагають РФ обходити обмеження
18:32
санкції проти РФ
Українські санкції повинні стати прозорими та сумісними із західними, - National interest
18:21
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
У Всеукраїнській спілці парамедиків заявили про критично низьке забезпечення армії медзасобами та неякісні турнікети
18:07
OPINION
Валерій Чалий
Як Україні приструнити Маска
17:56
діти, війна
З початку роботи координаційного штабу в Україну з РФ повернули 386 дітей
17:51
Азійські ігри
Росіян не запросили на Азійські ігри у Китай, де вони могли кваліфікуватись на Олімпіаду
17:47
Відомий шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес
Шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес став амбасадором UNITED24
17:40
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1309
ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку, - Східне угруповання військ
17:40
Тарас Кремінь
Україні потрібні зміни до законодавства для притягнення до відповідальності за лінгвоцид, – Кремінь
17:24
Оновлено
Маляр повідомила про взяття Андріївки під Бахмутом, 3-тя ОШБр назвала заяву хибною
17:21
Херсонщина
РФ атакувала Херсонщину: поранені 2 цивільних
17:18
Інфографіка
Фото "Gepard"
Що таке "зенітні танки" Gepard, та як з їхньою допомогою ЗСУ боронять повітряний простір
16:57
храм-МАФ на території Музею історії України
Апеляційний суд постановив знести незаконний храм-маф біля Десятинної церкви
16:56
Гітанас Науседа
Науседа висловив сподівання, що Україна отримає "зелене світло" на вступ до НАТО у 2024 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV