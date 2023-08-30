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МЗС Литви запросило на розмову представника Ватикану через заяву Папи Франциска про велич Росії

30 серпня, 2023 середа
16:59
Світ Папа Римський Франциск

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Ватикану через слова Папи Римського про РФ. Апостольського нунція чекають на початку вересня

Про це пише LRT.

"Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки", — зазначила речниця МЗС Литви Пауліна Левіцкіте.

Зазначається, що після заяви Папи Римського посольство Литви при Святому Престолі ознайомилося з аргументами Апостольської Нунціатури в Києві, що вона "категорично відкидає такі інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей". Посольство Литви не надавало цьому дипломатичної оцінки.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу, однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей. 4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше".

Днями Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа просуває наративи про "великодержавність РФ".

Новини
Литва
Папа Римський Франциск
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