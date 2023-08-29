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"Не мав наміру вихваляти імперіалізм": у Ватикані розтлумачили слова Папи Франциска про РФ

29 серпня, 2023 вiвторок
13:57
Світ Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск хотів підбадьорити молодих людей і заохотити їх цінувати надбання російської культури, але не мав наміру вихваляти імперіалізм

Про це заявив директор Зали друку Ватикану Маттео Бруні.

"У словах привітання, спонтанно звернених до деяких молодих російських католиків кілька днів тому... Папа хотів підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали й просували те, що є позитивним у великій російській культурно-духовній спадщині й, безумовно, не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів, яких згадав, аби вказати на деякі відповідні історичні періоди", – пояснив глава пресслужби.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу, однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей. 4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше".

Днями Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа просуває наративи про "великодержавність РФ".

Новини
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Ватикан
Папа Римський Франциск
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