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В ОП заявили, що "миротворча місія" Ватикану неможлива після слів Папи Франциска про велич Росії

8 вересня, 2023 п'ятниця
14:24
Україна Михайло Подоляк

Посередництво Ватикану у врегулюванні військового конфлікту в Україні неможливе після слів Папи Римського про велич Російської імперії

Про це в інтерв'ю "24 каналу" сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Мені сподобалась реакція наших польських друзів – журналу Wprost. Вони розмістили конкретну карикатуру", - зазначив він.

Подоляк нагадав, що Польща є однією з найбільш католицьких країн світу, тому її реакція на заяву Папи Франциска показує ставлення до його слів усього католицького світу.

Фото: Wprost

"Перше – це абсолютно несвідоме, безумовно, але обнулення репутації Святого Престолу. Друге – це абсолютне обнулення будь-якої посередницької місії, яку міг би Ватикан виконувати. Немає сенсу говорити про посередника під назвою Папа Римський, якщо він займає абсолютно очевидну вже для всіх проросійську позицію", - наголосив радник керівника ОП.

Скандал із Папою Римським

Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ".

Пізніше у Ватикані сказали, що Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей.

МЗС Литви викликало Апостольського нунція на розмову з приводу заяви Папи Римського.

Читайте також: У скандальній заяві Папи Франциска є ознаки двох елементів операції РФ, - мілітарний історик

Новини
Ватикан
Війна з Росією
Михайло Подоляк
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