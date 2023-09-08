В ОП заявили, що "миротворча місія" Ватикану неможлива після слів Папи Франциска про велич Росії
Посередництво Ватикану у врегулюванні військового конфлікту в Україні неможливе після слів Папи Римського про велич Російської імперії
Про це в інтерв'ю "24 каналу" сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Мені сподобалась реакція наших польських друзів – журналу Wprost. Вони розмістили конкретну карикатуру", - зазначив він.
Подоляк нагадав, що Польща є однією з найбільш католицьких країн світу, тому її реакція на заяву Папи Франциска показує ставлення до його слів усього католицького світу.
Фото: Wprost
"Перше – це абсолютно несвідоме, безумовно, але обнулення репутації Святого Престолу. Друге – це абсолютне обнулення будь-якої посередницької місії, яку міг би Ватикан виконувати. Немає сенсу говорити про посередника під назвою Папа Римський, якщо він займає абсолютно очевидну вже для всіх проросійську позицію", - наголосив радник керівника ОП.
Скандал із Папою Римським
Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ".
Пізніше у Ватикані сказали, що Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей.
МЗС Литви викликало Апостольського нунція на розмову з приводу заяви Папи Римського.
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