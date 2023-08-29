У скандальній заяві Папи Франциска є ознаки двох елементів операції РФ, - мілітарний історик
Керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій МОУ, мілітарний історик Василь Павлов вважає, що виступ Папи Римського є інформаційною та психологічною спецоперацією
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Треба розуміти, що ІПСО не існує. Існують інформаційні та психологічні спеціальні операції. У виступі Папи римського бачимо ознаки двох елементів - це інформаційна операція, коли розганяється інформація з метою прийняття рішень, і паралельно відбувається психологічна операція, яка сприяє тому, щоб група населення, на яку спрямована ця інформація, відреагувала як потрібно", - пояснив Павлов.
За словами мілітарного історика, заява Папи Франциска була вмонтована в контекст "русского міру".
"Потрібно згадати, звідки у Папи подібний набір інформації й підходів. Він здобував освіту в Німеччині, а освіта була орієнтована на Росію. Також Путін працював у Німеччині до того, як вступив у російський політикум. У Німеччині існує величезна агентура впливу. Заява Папи була вмонтована в контекст "русского міру". Ці наративи чітко збігаються з тим, що є в Росії зараз", - додав Павлов.
- Нагадаємо, Папа Франциск 25 серпня 2023 року поспілкувася онлайн з католицькою молоддю Росії в межах Х Всеросійської зустрічі, що відбулася у Санкт-Петербурзі. Папа назвав росіян "нащадками великої культури і людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа просуває наративи про "великодержавність РФ".
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