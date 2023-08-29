Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ

Про це йдеться у заяві Голови УГКЦ Блаженнішого Святослава щодо дискусії довкола деяких висловлювань Папи Франциска на зустрічі з католицькою молоддю Росії

Очільник УГКЦ зазначив, що дізнався про слова Папи "із великим болем і занепокоєнням".

"Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Однак розділяємо великий біль, спричинений ними не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних нашої Церкви, а й інших конфесій і релігійних організацій. Водночас усвідомлюємо і те глибоке розчарування в суспільстві, яке вони спричинили", - написав Блаженніший Святослав.

Він додав, що слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" — найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

"Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні — війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для нашого народу. Приклади, наведені Святішим Отцем, насправді суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною "третьої світової війни по частинах". Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами", - наголосив керівник церкви.

Він запропонував, щоби з метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, надати від Святого Престолу пояснення цієї ситуації.

"УГКЦ разом з усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологію русского міра та весь кримінальний спосіб "бути росіянами". Сподіваємося, Святіший Отець почує наш голос. За кілька днів єпископи нашої Церкви об’єднаються у Римі для щорічного Синоду Української Греко-Католицької Церкви. Ми матимемо нагоду зустріти Його Святість та особисто донести до нього сумніви й біль українського народу, довіряючи його батьківській турботі про нього", - відзначив Блаженніший Святослав.