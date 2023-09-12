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Головна Світ Посланець Папи Римського відвідає Китай. Це останній етап його місії щодо миру

Посланець Папи Римського відвідає Китай. Це останній етап його місії щодо миру

12 вересня, 2023 вiвторок
10:31
Світ Маттео Дзуппі

Спеціальний посланець Папи Римського, кардинал Маттео Дзуппі вирушить до Китаю. Перед цим він відвідав Україну та Росію в межах так званої миротворчої місії

Про це пише La Repubblica.

12 вересня Дзуппі прибуде до Пекіна і вже 13 вересня зустрінеться з китайськими високопосадовцями — імовірно, з прем'єр-міністром Лі Цяном. За даними газети, це останній етап місії Дзуппі.

Що відомо про "миротворчу місію" Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. Пізніше Дзуппі побував у Москві, де зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

Скандал із Папою Римським і "величчю Росії"

У серпні Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ".

Пізніше у Ватикані сказали, що Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей.

МЗС Литви викликало Апостольського нунція на розмову з приводу заяви Папи Римського.

В ОП України сказали, що після цих слів Папи Римського про його посередництво у завершенні війни не може бути й мови.

Новини
Україна
Китай
Ватикан
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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