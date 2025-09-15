Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ "не таким реалістичним"
Папа Римський Лев XIV висловився, що посередництво Святого Престолу в регулюванні між Україною та Росією є не таким реалістичним, як голос Святого Престолу в пропаганді миру
Про це він сказав в інтервʼю Crux.
"Я б зробив різницю з точки зору голосу Святого Престолу в пропаганді миру та ролі посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша. Я думаю, що люди чули різні заклики, які я зробив з точки зору підвищення мого голосу (...) кажучи, що мир - це єдина відповідь. Марні вбивства після цих років людей з обох сторін - в цьому конкретному конфлікті, але в інших конфліктах - я думаю, що людей потрібно якось розбудити, щоб сказати, що є інший спосіб зробити це", – сказав Лев XIV.
Він наголосив, що Святий Престол доклав великих зусиль з початку повномасштабної війни в Україні для збереження нейтральної позиції.
"Ми продовжуємо сподіватися. Я твердо вірю, що ми ніколи не можемо відмовитися від надії. Я покладаю великі надії на людську природу. Є негативна сторона; є погані актори, є спокуси. З будь-якої сторони будь-якої позиції ви можете знайти мотиви, які є хорошими, і мотиви, які не такі хороші. І все ж, продовжувати заохочувати людей дивитися на вищі цінності, реальні цінності, що має значення", – сказав Папа Римський.
- У травні Папа Римський Лев XIV у розмові з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні заявив, що готовий прийняти в Ватикані наступні переговори між Україною та РФ.
