Парламент Данії відхилив пропозицію визнати Палестинську державу
Парламент Данії відхилив законопроєкт про визнання Палестинської держави, посилаючись на слова міністра закордонних справ Ларса Локке Расмуссена про те, що для створення незалежної країни немає необхідних передумов
Про це повідомляє The Times of Israel.
У виданні нагадали, що уперше законопроєкт про визнання Палестини був запропонований наприкінці лютого чотирма лівими партіями.
"Ми не можемо підтримати цю резолюцію, але бажаємо, щоб настав день, коли ми зможемо", - заявив Расмуссен, після голосування у вівторок.
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У вівторок, 28 травня набули чинності рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії щодо визнання Палестини як суверенної, незалежної держави.
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