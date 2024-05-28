Парламент Данії відхилив пропозицію визнати Палестинську державу

Про це повідомляє The Times of Israel.

У виданні нагадали, що уперше законопроєкт про визнання Палестини був запропонований наприкінці лютого чотирма лівими партіями.

"Ми не можемо підтримати цю резолюцію, але бажаємо, щоб настав день, коли ми зможемо", - заявив Расмуссен, після голосування у вівторок.