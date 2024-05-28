Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії щодо визнання Палестини державою набули чинності

Рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії щодо визнання Палестини державою набули чинності

28 травня, 2024 вiвторок
11:06
Світ прапор Палестини

У вівторок, 28 травня набули чинності рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії щодо визнання Палестини як суверенної, незалежної держави

Зміст

Заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса цитує The Times of Israel.

Санчес заявив, що Іспанія визнає Палестинську державу, включаючи сектор Гази та Західний берег річки Йордан, об'єднану під керівництвом Палестинської адміністрації зі столицею у Східному Єрусалимі.

У своєму телевізійному зверненні він наголосив, що Іспанія не визнає жодних змін палестинських кордонів після 1967 року, якщо всі сторони не домовляться про це.

"Це історичне рішення, яке має одну мету: сприяти досягненню миру між ізраїльтянами та палестинцями", - зауважив він.

Іспанський уряд офіційно затвердить визнання протягом дня 28 травня.

Водночас на схвалення урядом офіційного визнання Палестини як суверенної, незалежної держави очікую Ірландія, передає ірландське видання RTE.

Ранком вівторка, 28 травня, прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін звернувся до уряду з проханням схвалити офіційне визнання держави Палестина.

Після визнання будуть встановлені повні дипломатичні відносини між двома країнами, і сьогодні ввечері, коли над Лейнстер-хаусом буде піднято палестинський прапор, у парламенті буде зроблено заяву про це визнання.

У ірландському парламенті зазначили, що "визнання є актом потужного політичного і символічного значення, який посилає палестинцям сигнал про те, що в цю найтемнішу для них годину Ірландія стоїть поруч з ними".

Після того, як Кабінет міністрів дасть дозвіл на визнання, палестинська місія в Ірландії буде перетворена на посольство після відповідного прохання палестинської влади.

Також буде призначено посла Палестини в Ірландії.

Нинішнє представництво Ірландії в Рамаллі буде перетворено на посольство, а нинішній представник Ірландії в Палестині стане послом.

Також у вівторок набуває чинності рішення Норвегії про визнання Палестини незалежною державою, інформує норвезьке видання NRK.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре  заявив, що визнання не може більше чекати на мирне врегулювання. Він закликав інші країни зробити те ж саме.

"Це могло б сприяти тому, що процес на шляху до вирішення на основі принципу двох держав може нарешті знову розпочатися та отримати новий імпульс", - наголосив він.

Відтепер Палестина буде визнана як держава 145 зі 193 країн-членів ООН.

  • Після того, як 22 травня прем'єр-міністри Норвегії, Ірландії та Іспанії оголосили про офіційне визнання Палестинської держави, міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що розглядатиме подальші дипломатичні кроки проти цих країн.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Норвегія
Іспанія
Ірландія
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Читайте також:
фейк
27 травня, 2024 понедiлок
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
Ракетний комплекс Нептун
27 травня, 2024 понедiлок
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
27 травня, 2024 понедiлок
Безугла зірве мобілізацію
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.16
    Купівля 40.16
    Продаж 40.68
  • EUR
    Купівля 43.48
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
28 травня
11:06
Бельгія
Україна та Бельгія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки і довгострокову підтримку
11:04
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Зранку 28 травня росіяни запустили "шахеди" по Україні: працювала ППО
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Поки Іспанія виділяє Україні €1 млрд військової допомоги на 2024 рік, Угорщина знову блокує фінансування від ЄС. Акценти світових ЗМІ 28 травня
10:40
Електроенергія
Без відключень: ситуація в енергосистемі на 28 травня
10:39
Микола Княжицький
Українські активісти вимагають від влади ухвалити закон про заборону РПЦ та постанову про деколонізацію назв міст і сіл
10:28
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Реєструємо законопроєкт про продовження терміну оновлення даних для військовозобовʼязаних до 150 днів, - нардеп Арʼєв
10:28
санкції
ЄС погрожує Ізраїлю санкціями, якщо той не виконає вимоги Міжнародного суду ООН
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 травня: скільки коштують долар та євро
10:11
F-16
Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, - голова МЗС Лахбіб
10:03
OPINION
Микола Малуха
Демографічна реформа: казки рожевих поні
09:46
Удар РФ по Епіцентру у Харкові: поліція за ДНК дитини ідентифікувала загиблого батька
Російський удар по Епіцентру у Харкові: поліція за ДНК дитини ідентифікувала загиблого батька
09:31
Японія підіймала винищувачі для перехоплення китайського військового безпілотника
09:29
Ексклюзив
танк Т-90М
Росія повністю переводить економіку на військові рейки, - Згурець
09:10
Обстріл Дніпопетровщини 28 травня
Війська РФ зранку атакували Дніпропетровщину: є постраждалий і руйнування
08:43
Ексклюзив
Маріуполь
"В Маріуполі серед цивільних зріє бунт": Андрющенко розповів деталі
08:41
Денис Малюська
Мобілізовані засуджені служитимуть у штурмових підрозділах ЗСУ, - Мін'юст
08:19
Ексклюзив
евакуація з Харківщини
В Купʼянській громаді 7500 цивільних написали письмову відмову від обовʼязкової евакуації, - голова міської ВА Беседін
08:04
OPINION
Валерій Пекар
Коли розвалиться Росія?
07:56
Інфографіка
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила в Україні 21 танк, 48 артсистем і понад 1400 військових
07:36
Окупанти вночі вдарили по Боровій на Харківщині: виникли пожежі, є постраждалий
07:25
ППО, обстріл, ЗСУ
Повітряні сили вночі знищили три БПЛА, якими Росія атакувала Україну
07:22
Резерв+
У ТЦК розповіли, що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+"
07:15
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергує російський військовий корабель
06:35
суддя_суддівська мантія
У Миколаєві суд дозволив двом засудженим проходити військову службу за контрактом
06:18
на фото: Судан
Росія і Судан можуть підписати угоду про обмін зброєю, - ISW
05:53
Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії закликав союзників дозволити Україні бити переданою зброєю по цілях в РФ
05:24
Ілюстративне фото
У Папуа-Новій Гвінеї через зсув ґрунту загинули понад 2 тис. людей
04:41
"Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийде в прокат у Німеччині
04:23
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський вилаявся на засіданні єпископів
03:59
Пам'ятник генералу Петру Григоренку в Сімферополі
У Сімферополі окупанти знесли пам'ятник генералу Григоренку, який підтримував кримських татар
03:26
Білорусь та РФ розпочали спільні навчання ППО та авіації
02:59
У Великій Британії за $93 тис. продали кишеньковий годинник Черчилля
02:37
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
02:22
Оновлено
У Луганську пролунали вибухи поряд із військовим авіуачилищем та авіаремонтним заводом, - голова ОВА
02:16
Біньямін Нетаньягу
"Трагічна помилка": Нетаньягу прокоментував удар ЦАХАЛу по Рафаху, внаслідок якого загинули цивільні
01:52
Оновлено
ТЦК
В ОК "Південь" назвали причину затримання головреда "Економічної правди", якого доправили до ТЦК на Одещині
01:39
Антарктична станція "Академік Вернадський"
"Україна витрачає мільйони на пінгвінів замість дронів": полярники пояснили, чому не купують безпілотники за кошти на антарктичні дослідження
01:03
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський 28 травня відвідає Португалію та Бельгію
00:55
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні
00:54
Кріштіану Роналду
Роналду завершив клубний сезон дублем та встановив новий рекорд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV