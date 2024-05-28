Рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії щодо визнання Палестини державою набули чинності

Заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса цитує The Times of Israel.

Санчес заявив, що Іспанія визнає Палестинську державу, включаючи сектор Гази та Західний берег річки Йордан, об'єднану під керівництвом Палестинської адміністрації зі столицею у Східному Єрусалимі.

У своєму телевізійному зверненні він наголосив, що Іспанія не визнає жодних змін палестинських кордонів після 1967 року, якщо всі сторони не домовляться про це.

"Це історичне рішення, яке має одну мету: сприяти досягненню миру між ізраїльтянами та палестинцями", - зауважив він.

Іспанський уряд офіційно затвердить визнання протягом дня 28 травня.

????️ Reitera su "rechazo rotundo" a Hamás: "Desde mañana mismo concentraremos nuestros esfuerzos en hacer realidad la solución de dos estados" pic.twitter.com/DMzqrhG2vQ — La Razón (@larazon_es) May 28, 2024

Водночас на схвалення урядом офіційного визнання Палестини як суверенної, незалежної держави очікую Ірландія, передає ірландське видання RTE.

Ранком вівторка, 28 травня, прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін звернувся до уряду з проханням схвалити офіційне визнання держави Палестина.

Після визнання будуть встановлені повні дипломатичні відносини між двома країнами, і сьогодні ввечері, коли над Лейнстер-хаусом буде піднято палестинський прапор, у парламенті буде зроблено заяву про це визнання.

У ірландському парламенті зазначили, що "визнання є актом потужного політичного і символічного значення, який посилає палестинцям сигнал про те, що в цю найтемнішу для них годину Ірландія стоїть поруч з ними".

Після того, як Кабінет міністрів дасть дозвіл на визнання, палестинська місія в Ірландії буде перетворена на посольство після відповідного прохання палестинської влади.

Також буде призначено посла Палестини в Ірландії.

Нинішнє представництво Ірландії в Рамаллі буде перетворено на посольство, а нинішній представник Ірландії в Палестині стане послом.

Також у вівторок набуває чинності рішення Норвегії про визнання Палестини незалежною державою, інформує норвезьке видання NRK.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що визнання не може більше чекати на мирне врегулювання. Він закликав інші країни зробити те ж саме.

"Це могло б сприяти тому, що процес на шляху до вирішення на основі принципу двох держав може нарешті знову розпочатися та отримати новий імпульс", - наголосив він.

Відтепер Палестина буде визнана як держава 145 зі 193 країн-членів ООН.