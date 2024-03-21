Парламент Литви погодив збільшення витрат на оборону до 3% ВВП
Парламент Литви сьогодні, 21 березня, проголосував за збільшення витрат на оборону на рівні не нижче 3% ВВП
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це зафіксовано в рамках керівних засад державного бюджету, які передбачають, що з 2025 року на оборону витрачатиметься щонайменше 3% ВВП.
Цю пропозицію підтримали дві третини парламенту.
Члени НАТО встановили мету витрат на оборону на рівні не менше 2% ВВП, але лише деякі досягли цієї мети.
Однак країни, що межують з Росією, посилили оборону після того, як РФ вторглася в Україну. Сусідні з Литвою Польща планує цього року витратити на оборону понад 4% ВВП, а Естонія - 3,2%.
- Ексголова литовського Конституційного суду Жалімас заявив, що Литва готова підтримати ідею щодо відправлення військ в Україну.
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