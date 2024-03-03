Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Литва готова підтримати ідею щодо відправлення військ в Україну, - ексголова литовського Конституційного суду Жалімас
Ексклюзив

Литва готова підтримати ідею щодо відправлення військ в Україну, - ексголова литовського Конституційного суду Жалімас

3 березня, 2024 неділя
18:15
Світ Литва солдат

Будь-яка підтримка України, включно військова, повністю відповідає нормам міжнародного права

Про це заявив ексголова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас в етері телеканалу "Еспресо".

"Це колективний самозахист. Ідею президента Франції Емманюеля Макрона варто обговорювати. Литва не може приймати таке рішення самостійно, воно повинно бути колективним. В ідеальному випадку повинно бути рішення всього НАТО, бо це дії коаліції країн - членів НАТО. Але впевнений, що Литва була б однією з країн такої коаліції", - сказав Жалімас.

За його словами, теоретично, цю ідею можна розглядати з погляду міжнародного права. Вже зараз можна готуватись до військової  підтримки України.

"Кожна ідея варта дискутування. Але думаю, це не є питанням цього часу. Скоріш за все, це ідея майбутнього. Бо чим більше буде продовжуватись війна, тим більше буде потрібна допомога західного світу, таке розуміння є. Посилюється також розуміння, що Україна повинна перемогти у війні. Бо у протилежному випадку, нам самим прийдеться воювати. Ніхто зараз не може казати, що війна закінчиться колись. Тому теоретично, зараз можна готуватись навіть до військової підтримки", - додав він.

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
  • Після завершення конференції президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
  • Натомість прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
  • 1 березня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої присутності військ НАТО в Україні, заявивши, що кращим варіантом було б відправити військову техніку
Теги:
Україна
Росія
Литва
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
Читайте також:
Марія Захарова
28 лютого, 2024 середа
"Зеленський має відповісти на публічному судовому процесі": добірка російських фейків і маніпуляцій за 28 лютого
ЗСУ, мобілізація
1 березня, 2024 п'ятниця
У комітеті Ради назвали терміни, коли можуть ухвалити новий закон про мобілізацію
Вибух на підстанції
2 березня, 2024 субота
У російському Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, що живить три оборонні гіганти
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 березня
19:42
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі в ніч на 2 березня: кількість загиблих зросла до 12, серед них п'ятеро дітей
19:39
Огляд
Вибух на підстанції
Вибухи у Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі, атака БПЛА низки російських областей і прильоти у тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало та палало цього тижня
19:30
Оновлено
Загиблі в Одесі 2 березня Олег та Тетяна Кравець
Удар по Одесі 2 березня: знайшли тіла подружжя військових та їхніх трьох дітей
19:23
Ексклюзив
вибори у Європарламент
Політтехнолог Загородній прокоментував інформацію щодо "антиєвропейського" майбутнього Європарламенту
19:21
Ексклюзив
блокування кордону поляками
Польща веде проти України повномасштабну торговельну війну, - польський політик Чех
19:00
Найкращі детективні фільми
Захоплюючі детективні фільми, від яких ви не зможете відірватися
18:59
ДТП з дитиною
У польському Щецині водій легковика збивав людей на "зебрі" і тротуарі: серед постраждалих є 6 українців
18:37
президентка Словаччини Зузана Чапутова
Фіцо не подобається, що президентка Словаччини Чапутова віддає ППО армії України
18:37
Інтерв’ю
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
На фронті критичний момент не тільки для України, але й для РФ, - полковник Грант
18:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Макрон і Шольц-"Хохлаф": чия візьме гору
18:03
Прикордонники Ізмаїльського загону затримали на державному кордоні у Болградському районі Одеської області двох чоловіків
Спустились у захисний рів, а вилізти не змогли: на Одещині прикордонники затримали двох молодиків
18:01
Інтерв’ю
Антон Дробович
Ми переходимо у нову культуру пам'ятань: Дробович про створення Національного військового меморіального кладовища та концепцію Національного Пантеону
17:58
Вашингтон каже, що угода про перемир'я в Газі вже "на столі", але Ізраїль відмовляється розглядати її доки ХАМАС не надасть список заручників
17:37
Оновлено
"Ворскла" - "Верес" 2:1
"Динамо" здолало "Чорноморець", а "Ворскла" вирвала перемогу у "Вереса": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
17:30
Інтерв’ю
Зеленський Путін
Час для справжніх переговорів ще не настав, - Фейгін
17:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 березня скільки коштують долар, євро та злотий
17:24
Оновлено
Курахове
Росіяни скинули авіабомбу на Курахове: поранено 16 людей
17:22
евакуація
Батьки 225 дітей з громади Куп'янська відмовляються їх евакуйовувати
17:02
реанімація
Внаслідок атаки дронами по Одесі 23 лютого в лікарні померла ще одна постраждала
16:59
Огляд
Демографічна криза в Україні: мільйони біженців, воєнні втрати та як покращити ситуацію
16:51
Арешт
15-річний підліток напав з ножем на віруючого юдея у Швейцарії
16:32
Інфографіка
САУ "Піон"
Найпотужніші гаубиці у світі: що таке САУ "Піон" і яка її роль в російсько-українській війні
16:27
Ексклюзив
грузія
РФ вважає Грузію своїм регіоном, - майор запасу НГУ Гетьман про нову ймовірну загрозу
16:07
Путін_Росгвардія
На ТОТ прибувають нові загони спецпризначенців, щоб посилити пошук українського підпілля, - Спротив
16:06
OPINION
Андрій Бондар
Про живучість геноциду
15:55
акція на підтримку полонених
Третя весна в полоні: на Львівській площі у Києві родичі бранців вийшли на акцію Free Azov
15:38
дрон, БПЛА
Роботизовані платформи та БПЛА: Федоров розповів, за якими напрямами найбільше виділяють гранти
15:20
Київ автобус, транспорт, зупинка
У Чернігові здорожчає громадський транспорт
14:55
немовля
Австралійські вчені з'ясували, що зміна клімату збільшує ризик передчасних пологів
14:52
Валерій Тарасюк
Головою НКРЕКП вдруге став Валерій Тарасюк
14:52
Хімічна зброя
Минулої доби росіяни 9 разів скидали боєприпаси з хімічною речовиною в операційній зоні ОСУВ "Таврія"
14:21
Оновлено
Ілон Маск
Маск не бачить сенсу в існуванні НАТО
14:16
Україну розміновуватимуть за допомогою ШІ: Мінекономіки уклало угоду про партнерство з Palantir
14:12
Місце бою у Карабулаці (Інгушетія, РФ)
В Інгушетії підпільники відмовилися здатися ФСБ й цілу ніч відстрілювалися
14:07
Українські полярники показали морських слонів
Українські полярники показали морських слонів, які бувають біля "Вернадського" вкрай рідко
14:06
OPINION
Володимир Горбач
Путін може спробувати взяти НАТО "на слабо"
13:52
Весна у Києві
"Нестабільні коливання": синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні наступного тижня
13:39
Трамп і Байден
Кількість виборців, які не схвалюють роботу Байдена на посаді президента США, досягла рекордних 47%, - опитування
13:17
втрати окупантів
У лютому кількість втрат РФ за добу стала рекордною: розвідка Британії пояснила, про що це може свідчити
13:02
Авдіївка
На Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, але РФ подекуди має локальні успіхи, - ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV