Литва готова підтримати ідею щодо відправлення військ в Україну, - ексголова литовського Конституційного суду Жалімас
Будь-яка підтримка України, включно військова, повністю відповідає нормам міжнародного права
Про це заявив ексголова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас в етері телеканалу "Еспресо".
"Це колективний самозахист. Ідею президента Франції Емманюеля Макрона варто обговорювати. Литва не може приймати таке рішення самостійно, воно повинно бути колективним. В ідеальному випадку повинно бути рішення всього НАТО, бо це дії коаліції країн - членів НАТО. Але впевнений, що Литва була б однією з країн такої коаліції", - сказав Жалімас.
За його словами, теоретично, цю ідею можна розглядати з погляду міжнародного права. Вже зараз можна готуватись до військової підтримки України.
"Кожна ідея варта дискутування. Але думаю, це не є питанням цього часу. Скоріш за все, це ідея майбутнього. Бо чим більше буде продовжуватись війна, тим більше буде потрібна допомога західного світу, таке розуміння є. Посилюється також розуміння, що Україна повинна перемогти у війні. Бо у протилежному випадку, нам самим прийдеться воювати. Ніхто зараз не може казати, що війна закінчиться колись. Тому теоретично, зараз можна готуватись навіть до військової підтримки", - додав він.
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