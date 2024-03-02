Польський міністр оборони: краще було б передати Україні зброю, ніж вводити війська
У п'ятницю, 1 березня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої присутності військ НАТО в Україні, заявивши, що кращим варіантом було б відправити військову техніку
Про це повідомляє польське видання Kresy.
"Це не ініціатива НАТО (вводити війська в Україну - ред.). Це ініціатива Франції". - пояснив польський міністр.
Він наголосив, що у Польщі вважають набагато кращим варіантом передавати Україні військову техніку.
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"Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо про це прямо і чітко нашим союзникам. У НАТО також немає таких планів". - заявив він, кажучи про можливе введення військ.
Очільник польського оборонного відомства нагадав, що Польща тренує третину українських солдатів.
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