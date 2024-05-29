Парламент Литви провів тренувальну евакуацію за сценарієм повітряної атаки
У вівторок, 28 травня, у палаці сейму у Вільнюсі відбулися перші навчання на випадок повітряної атаки
Про це повідомляє LRT.
Зазначається. що метою навчань було провести евакуацію людей з 1 і 2 будинків парламенту до укриття протягом 10 хвилин.
Близько сотні людей, включно з нардепами, їхніми помічниками та журналістами, перейшли в укриття, де їм розповіли про навчання, рівні тривоги та першу медичну допомогу.
Віцеспікер парламенту Паулюс Саударгас зімітував поранення. Спікера Сейму Вікторію Чміліте-Нільсен евакуювали окремо.
За словами організаторів навчань, за 10 хвилин їм вдалося завести всіх в укриття.Також вперше випробувано укриття в палаці сейму та аварійний прямий вихід.
- За підсумками засідання "Рамштайна" до ініціативи Німеччини з посилення української ППО долучилися Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія та Литва.
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