Парламент Литви провів тренувальну евакуацію за сценарієм повітряної атаки

Про це повідомляє LRT.

Зазначається. що метою навчань було провести евакуацію людей з 1 і 2 будинків парламенту до укриття протягом 10 хвилин.

Близько сотні людей, включно з нардепами, їхніми помічниками та журналістами, перейшли в укриття, де їм розповіли про навчання, рівні тривоги та першу медичну допомогу.

Віцеспікер парламенту Паулюс Саударгас зімітував поранення. Спікера Сейму Вікторію Чміліте-Нільсен евакуювали окремо.

За словами організаторів навчань, за 10 хвилин їм вдалося завести всіх в укриття.Також вперше випробувано укриття в палаці сейму та аварійний прямий вихід.