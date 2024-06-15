Парламент ПАР переобрав президентом Сиріла Рамафосу
У п'ятницю, 14 червня, парламент Південно-Африканської Республіки переобрав Сиріла Рамафосу президентом країни після знакової угоди між панівною та опозиційними партіями
Про це інформує BBC.
Зазначається, що новий уряд національної єдності сформували панівний "Африканський національний конгрес" (АНК) Рамафоси, правоцентристський "Демократичний альянс" і менші партії.
АНК набрала 40% голосів, тоді як "Демократичний альянс" посів друге місце з 22%. Як пише видання, альянс між цими партіями є безпрецедентним, оскільки вони були суперниками протягом десятиліть.
Це означає, що Сиріл Рамафоса, який замінив Джейкоба Зуму на посаді президента у 2018 році, зміг утримати владу. Повідомляється, що наступним кроком стане розподіл посад у кабінеті міністрів.
Панівна АНК завжди набирала понад 50% після перших демократичних виборів у країні в 1994 році, коли переміг Нельсон Мандела. Однак підтримка партії значно впала через обурення високим рівнем корупції, безробіттям та злочинністю.
Звертаючись до парламенту Південної Африки після свого затвердження, Рамафоса згадав про першу президентську перемогу його партії 30 років тому.
"Ми були тут раніше, ми були тут у 1994 році, коли ми прагнули об’єднати нашу країну та здійснити примирення – і ми тут зараз", – сказав лідер ПАР.
- Нагадаємо, 16 червня 2023 року президент ПАР Сиріл Рамафоса представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України.
- Після цього він прибув до Києва, де йому довелось посидіти в укритті через російський ракетний обстріл української столиці.
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