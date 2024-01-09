Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт про заборону споживання м'яса собак
Парламент Південної Кореї у вівторок, 9 січня, ухвалив законопроєкт, яким забороняється розведення та забій собак задля м'яса: тепер його має підписати президент Юн Сок Йоль
Про це пише CNN.
Вказано, що цей законопроєкт отримав двопартійну підтримку. Його вже направили на підпис президенту Юн Сок Йолу.
Закон заборонятиме розповсюдження та продаж харчових продуктів, виготовлених або перероблених з використанням інгредієнтів, які містять м'ясо собак.
Для тих, хто вб'є собаку задля м'яса передбачене покарання у вигляді 3 років позбавлення волі або штрафу до 30 мільйонів корейських вон (близько 23 тис. доларів). Штрафи та тюремні терміни передбачені також для тих, хто розводить собак для вживання в їжу або свідомо купує, перевозить, зберігає чи продає їжу, приготовлену із собак. Водночас покарання для споживачів відсутні.
Власники ферм, ресторанів собачого м'яса та інші працівники сфери торгівлі собаками матимуть трирічний пільговий період, щоб закрити або змінити свій бізнес. Місцеві органи влади будуть зобов'язані підтримувати ці бізнеси для "стабільного" переходу на інші види діяльності.
- Ще у 2021 році тодішній президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав ухвалити заборону на вживання собачого м’яса в країні.
- 17 листопада 2023 року стало відомо, що у Південній Кореї планують ухвалити законопроєкт, який заборонятиме вживати в їжу собаче м'ясо. Закон матиме трирічний пільговий період. Планується, що поїдання собак буде повністю заборонено з 2027 року.
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