Пекін попереджає Київ про погіршення двосторонніх відносин через включення китайських компаній до переліку спонсорів війни, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Джерела інформаційного агентства стверджують, що таке попередження передали Україні на зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями минулого місяця.

У матеріалі зазначено, у списку міжнародних спонсорів війни Росії проти України є 48 світових компаній, 14 з них - китайські.

"Посол сказав, що все це (ситуація з чорним списком) може негативно позначитися на наших відносинах", - сказав один із анонімних співрозмовників Reuters.

За його словами, Китай не висунув перед Україною жодних умов, а "просто висловив свою точку зору щодо списку".

На думку другого джерела, така позиція Пекіну може стосуватися закупівель Китаю українського зерна.

Reuters підкреслює, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай був найбільшим торговим партнером Києва і залишається важливим споживачем українського зерна, олії та залізняку.