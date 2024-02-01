Пекін попереджає Київ про погіршення двосторонніх відносин через включення китайських компаній до переліку спонсорів війни, - Reuters
Китай повідомив Україні, що двосторонні відносини можуть бути зіпсованими, адже Київ вніс його 14 компаній до переліку міжнародних спонсорів війни
Про це повідомляє Reuters.
Джерела інформаційного агентства стверджують, що таке попередження передали Україні на зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями минулого місяця.
У матеріалі зазначено, у списку міжнародних спонсорів війни Росії проти України є 48 світових компаній, 14 з них - китайські.
"Посол сказав, що все це (ситуація з чорним списком) може негативно позначитися на наших відносинах", - сказав один із анонімних співрозмовників Reuters.
За його словами, Китай не висунув перед Україною жодних умов, а "просто висловив свою точку зору щодо списку".
На думку другого джерела, така позиція Пекіну може стосуватися закупівель Китаю українського зерна.
Reuters підкреслює, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай був найбільшим торговим партнером Києва і залишається важливим споживачем українського зерна, олії та залізняку.
- 3 жовтня НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші нафтогазові компанії Китаю: вони продовжують реалізовувати спільні проєкти з Росією.
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