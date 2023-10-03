НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші нафтогазові компанії Китаю

Про це інформує пресслужба НАЗК.

До переліку міжнародних спонсорів війни потрапили компанії: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Corporation (CNPC).

CNOOC Group є третьою за величиною національною нафтовою компанією Китаю: вона найбільший морський видобувач нафти та газу в КНР.

"Дочірня компанія CNOOC Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проєкті "Арктик СПГ-2", що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні РФ. Капітальні вкладення для запуску проєкту "Арктик СПГ-22 на повну потужність оцінюються у 21,3 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія не припинила співпрацю з країною-агресоркою: у липні добудували та спустили на воду першу лінію зрідження природного газу (ЗПГ) на плавучій основі гравітаційного типу проєкту "Арктик СПГ-2". Участь у його відкритті брав особисто Володимир Путін.

"Реалізація цього проєкту може збільшити частку Росії на світовому ринку зрідженого природного газу до 15%, наразі її частка складає близько 8%", - пояснюють у НАЗК.

Друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти, Sinopec Group наприкінці березня 2022 року заявила, що продовжить купувати сиру нафту та газ у Росії, навіть якщо країни Заходу посилять санкції проти РФ.

Компанія володіє 10% відсотками акцій ПАТ "Сибур Холдинг": за перше півріччя цього року тільки російський холдинг сплатив РФ податків на суму 33 млрд рублів (347 млн дол).

"Sinopec через підконтрольну "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" також володіє часткою 40% у ТОВ "Амурский газохимический комплекс". У 2022 році, цим підприємством було сплачено податків на суму 2,1 млрд руб. (або 30 млн дол. США) до бюджету РФ", - додали в НАЗК.

Найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу China National Petroleum Corporation інтегрована з найбільшими російськими компаніями у сфері нафтогазової галузі, а також урядом. Серед основних спільних проєктів:

ВАТ "Ямал СПГ" (спільний проєкт з підсанкційною компанією ПАТ "Новатек", у якому CNPC володіє 20% акцій);

проєкт "Арктик СПГ-2" (спільний проєкт з підсанкційною компанією ПАТ "Новатек", у якому CNPC володіє часткою 10%);

газопровід "Сила Сибіру" (CNPC та підсанкційний АТ "Газпром" є операторами зазначеного газопроводу);

нафтопровід "Сковородино-Мохе-Дацин" тощо.

Оскільки компанія володіє часткою у російських компаніях, вона сплачує податки, на які РФ може продовжувати війну проти України. Зокрема, сума податку на прибуток "Ямал СПГ" у 2022 році склала близько 80 млрд рублів (1,14 млрд дол).

На додаток, "Газпром" та CNPC у вересні минулого року перейшли на оплату послуг в національних валютах: це допомагає посилювати та стабілізувати російський рубль.

"Варто також нагадати, що урядом держави-агресора з 1 січня 2023 р. терміном на три роки було підвищено ставку з податку на прибуток для експортерів ЗПГ з 20% до 34%. Це означає, що податки від експорту зрідженого природного газу майже вдвічі (+70%) збільшать наповнення бюджету Росії", - нагадали в НАЗК.