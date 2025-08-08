Пентагон отримав право залишати собі частину законтрактованої для України зброї, - CNN
Міністерство оборони США отримало можливість залишати собі частину озброєння, яке раніше було законтрактовано для України
Про це повідомляє CNN.
За словами чотирьох джерел, які ознайомилися з меморандумом, підготованим минулого місяця керівником відділу політики Пентагону, частина техніки, законтрактованої в межах ініціативи USAI тепер може залишитися у США.
"Меморандум надає міністерству оборони (США, - ред.) право повернути зброю, яка вже була зарезервована для України, – заявило одне з джерел. - Це, здається, підриває те, що, за словами президента, роблять США, щоб надати Україні необхідну допомогу".
Попри те, що співрозмовники видання стверджують, що зброя, ймовірно, ще не була перенаправлена, це положення може позбавити Україну мільярдів доларів на американське озброєння, яке мало бути поставлено в найближчі місяці та роки.
- Американські та російські чиновники розробляють угоду щодо закінчення війни в Україні, яка закріпить за Москвою контроль над окупованими територіями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе