Пентагон отримав право залишати собі частину законтрактованої для України зброї, - CNN

Про це повідомляє CNN.

За словами чотирьох джерел, які ознайомилися з меморандумом, підготованим минулого місяця керівником відділу політики Пентагону, частина техніки, законтрактованої в межах ініціативи USAI тепер може залишитися у США.

"Меморандум надає міністерству оборони (США, - ред.) право повернути зброю, яка вже була зарезервована для України, – заявило одне з джерел. - Це, здається, підриває те, що, за словами президента, роблять США, щоб надати Україні необхідну допомогу".

Попри те, що співрозмовники видання стверджують, що зброя, ймовірно, ще не була перенаправлена, це положення може позбавити Україну мільярдів доларів на американське озброєння, яке мало бути поставлено в найближчі місяці та роки.