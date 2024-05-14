Пентагон визнав, що затримка допомоги США Україні вплинула на фронтову ситуацію
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу визнала, що затримка у схваленні пакета військової допомоги для України від США спричинила проблеми на фронті
Про це інформує Європейська правда.
Сінгх наголосила, що наразі США роблять все можливе, щоб бути впевненими, що Україна має все необхідне, аби "не тільки відбивати російські атаки, але й робити це успішно".
Водночас, за її словами, у Пентагоні визнали, що "українці постраждали" через затримку із наданням допомоги від Сполучених Штатів.
"Ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але, знаєте, ми впевнені в українцях… ми віримо, що вони досягнуть успіху", - підкреслила речниця американського оборонного відомства.
Окрім цього, вона пояснила, що російський наступ на Харківщині не був несподіванкою для Пентагону.
"Це (російський наступ - ред.) не було чимось несподіваним, це те, чого очікували й українці. Ми знаємо, що вони (російські війська - ред.) посилили деякі з тих прикордонних обстрілів. І, швидше за все, найближчими тижнями вони збільшать їхню кількість", - зазначила Сінгх.
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У понеділок, 13 травня, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині.
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