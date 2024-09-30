Перехід на відновлювані джерела: Британія закриває останню вугільну електростанцію
У понеділок, 30 вересня, Велика Британія закриває останню вугільну електростанцію, поклавши край 142-річному виробленню електроенергії з вугілля в країні
Про це пише CNN.
Станція Ratcliffe-on-Soar у центральній Англії завершить свою останню зміну опівночі після більш ніж півстоліття перетворення вугілля в енергію.
Власник Uniper каже, що зі 170 працівників багато залишаться працювати протягом дворічного процесу виведення з експлуатації.
Уряд Великої Британії привітав закриття як віху в зусиллях Британії виробляти всю енергію з відновлюваних джерел до 2030 року.
Припинення роботи ТЕС робить Британію першою країною з Великої сімки, яка поступово відмовиться від вугілля, хоча деякі інші європейські країни, включаючи Швецію і Бельгію, потрапили в цей список раніше.
Міністр енергетики Майкл Шенкс сказав, що закриття заводу "знаменує кінець цілої епохи, і працівники вугільної промисловості можуть за правом пишатися своєю працею, що забезпечує енергію нашої країни протягом понад 140 років. Ми як країна в боргу перед поколіннями".
"Можливо, ера вугілля закінчується, але нова ера хороших енергетичних робочих місць для нашої країни тільки починається", — сказав він.
Довідково. Перша в світі електростанція, що працює на вугіллі, Edison Electric Light Station Томаса Едісона була відкрита в Лондоні в 1882 році.
- 30 березня 2023 року країни Євросоюзу домовилися про підвищення показників використання відновлюваних джерел енергії. Це дозволить блоку наблизитися до ліквідації залежності від російських енергоресурсів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.49
- Актуальне
- Важливе