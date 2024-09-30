Перехід на відновлювані джерела: Британія закриває останню вугільну електростанцію

Про це пише CNN.

Станція Ratcliffe-on-Soar у центральній Англії завершить свою останню зміну опівночі після більш ніж півстоліття перетворення вугілля в енергію.

Власник Uniper каже, що зі 170 працівників багато залишаться працювати протягом дворічного процесу виведення з експлуатації.

Уряд Великої Британії привітав закриття як віху в зусиллях Британії виробляти всю енергію з відновлюваних джерел до 2030 року.

Припинення роботи ТЕС робить Британію першою країною з Великої сімки, яка поступово відмовиться від вугілля, хоча деякі інші європейські країни, включаючи Швецію і Бельгію, потрапили в цей список раніше.

Міністр енергетики Майкл Шенкс сказав, що закриття заводу "знаменує кінець цілої епохи, і працівники вугільної промисловості можуть за правом пишатися своєю працею, що забезпечує енергію нашої країни протягом понад 140 років. Ми як країна в боргу перед поколіннями".

"Можливо, ера вугілля закінчується, але нова ера хороших енергетичних робочих місць для нашої країни тільки починається", — сказав він.

Довідково. Перша в світі електростанція, що працює на вугіллі, Edison Electric Light Station Томаса Едісона була відкрита в Лондоні в 1882 році.