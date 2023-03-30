Про це повідомляє Reuters.

Країнам-членам Євросоюзу вдалося досягти попередньої домовленості щодо підвищення цільових показників використання "зеленої" енергетики до 2030 року. 27 країн ЄС візьмуть на себе зобов'язання отримувати 42,5% своєї енергії з відновлюваних джерел, таких як вітер та сонячна енергія, з потенційним збільшенням до 45%.

Метою Євросоюзу є довести частку відновлюваних джерел енергії в середньому до 32%.

Повідомляється, що до 2021 року ЄС отримав 22% своєї енергії з "зелених" джерел, проте цей рівень значно різнився між країнами. Лідером стала Швеція із показником у 63%, тоді як у Люксембурзі, Мальті, Нідерландах та Ірландії відновлювані джерела становлять менш як 13% загального споживання.

Таке рішення є важливою основою для подальшої ліквідації залежності від російських енергоресурсів, ідеться у директиві ЄС. Покінчити з цим країни пообіцяли до 2027 року і планують зробити це в основному внаслідок місцевого виробництва низьковуглецевої енергії.

За даними Європейської комісії, блоку знадобляться додаткові інвестиції, аби реалізувати новий план остаточної відмови від російських копалин. Сума сягне €113 млрд.