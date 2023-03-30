У ЄС домовилися про значне збільшення частки "зеленої" енергії
Країни Євросоюзу домовилися про підвищення показників використання відновлюваних джерел енергії. Це дозволить блоку наблизитися до ліквідації залежності від російських енергоресурсів
Про це повідомляє Reuters.
Країнам-членам Євросоюзу вдалося досягти попередньої домовленості щодо підвищення цільових показників використання "зеленої" енергетики до 2030 року. 27 країн ЄС візьмуть на себе зобов'язання отримувати 42,5% своєї енергії з відновлюваних джерел, таких як вітер та сонячна енергія, з потенційним збільшенням до 45%.
Метою Євросоюзу є довести частку відновлюваних джерел енергії в середньому до 32%.
Повідомляється, що до 2021 року ЄС отримав 22% своєї енергії з "зелених" джерел, проте цей рівень значно різнився між країнами. Лідером стала Швеція із показником у 63%, тоді як у Люксембурзі, Мальті, Нідерландах та Ірландії відновлювані джерела становлять менш як 13% загального споживання.
Таке рішення є важливою основою для подальшої ліквідації залежності від російських енергоресурсів, ідеться у директиві ЄС. Покінчити з цим країни пообіцяли до 2027 року і планують зробити це в основному внаслідок місцевого виробництва низьковуглецевої енергії.
За даними Європейської комісії, блоку знадобляться додаткові інвестиції, аби реалізувати новий план остаточної відмови від російських копалин. Сума сягне €113 млрд.
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- Україна нарощуватиме здатність постачати чисту електроенергію до Європи, щоб допомогти Євросоюзу в зеленому переході та підвищення енергетичної сталості.
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