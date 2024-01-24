Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що дівчина народилась в Україні, але у 5-річному віці переїхала до Японії, де і виросла.

"Вона є першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс, але її перемога знову розпалила дискусію про те, що означає бути японцем. У той час як одні визнали її перемогу "ознакою часу", інші сказали, що вона не виглядає так, як повинна "Міс Японія", - йдеться у повідомленні.

Те, що переможницею конкурсу "Міс Японії" стала українка викликало обурення у соцмережах

"Ця людина, яку обрали "Міс Японії", навіть не суміш японки, а 100% чиста українка. Зрозумійте, вона красива, але це не "Міс Японії", - написали в соцмережі X (Twitter).

"Якби вона була наполовину [японкою], звичайно, не проблема. Але вона етнічно 0% японка і навіть не народилася в Японії", - йдеться в іншому коментарі.

Деякі користувачі навіть висловили сумніви стосовно того, чи не покликане таке рішення політично.

"Якби вона народилася росіянкою, вона б не виграла. Жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення", - йдеться у ще одному коментарі.

Організатори ж конкурсу стверджують, що судді обрали Кароліну Шиіно переможницею з "повною впевненістю".

"Вона розмовляє та пише гарною та ввічливою японською мовою… Вона більше японка, ніж ми", - сказала організарка конкурсу.

Сама ж дівчина сказала, що виграти титул було її мрією.

Фото: velev.news