Переможницею конкурсу "Міс Японії" стала українка
Титул "Міс Японія" здобула 26-річна модель Кароліна Шиіно й одразу ж потрапила у скандал, адже за походженням вона - українка
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що дівчина народилась в Україні, але у 5-річному віці переїхала до Японії, де і виросла.
"Вона є першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс, але її перемога знову розпалила дискусію про те, що означає бути японцем. У той час як одні визнали її перемогу "ознакою часу", інші сказали, що вона не виглядає так, як повинна "Міс Японія", - йдеться у повідомленні.
Те, що переможницею конкурсу "Міс Японії" стала українка викликало обурення у соцмережах
"Ця людина, яку обрали "Міс Японії", навіть не суміш японки, а 100% чиста українка. Зрозумійте, вона красива, але це не "Міс Японії", - написали в соцмережі X (Twitter).
"Якби вона була наполовину [японкою], звичайно, не проблема. Але вона етнічно 0% японка і навіть не народилася в Японії", - йдеться в іншому коментарі.
Деякі користувачі навіть висловили сумніви стосовно того, чи не покликане таке рішення політично.
"Якби вона народилася росіянкою, вона б не виграла. Жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення", - йдеться у ще одному коментарі.
Організатори ж конкурсу стверджують, що судді обрали Кароліну Шиіно переможницею з "повною впевненістю".
"Вона розмовляє та пише гарною та ввічливою японською мовою… Вона більше японка, ніж ми", - сказала організарка конкурсу.
Сама ж дівчина сказала, що виграти титул було її мрією.
Фото: velev.news
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