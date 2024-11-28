Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування

Про це пише поліція Казахстану та російська служба BBC.

З нагоди приїзду Володимира Путіна по всій Астані висіли прапори РФ, однак на одному з вуличних екранів замість російського, показали український прапор.

"Наразі розглядаються всі можливі варіанти того, що сталося, зокрема версії з технічними неполадками, а також можливим зовнішнім неправомірним втручанням у процеси функціонування обладнання компанії. Порушено кримінальну справу", - повідомили в поліції.

Станом на ранок четверга екран відключили. Як пише BBC, державна технічна служба Казахстану заявила, що хакерську атаку було здійснено "з закордонних IP-адрес із використанням проксі-серверів".