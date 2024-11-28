Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
У середу, 27 листопада, під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Астани на одному з вуличних екранів міста з'явився український прапор. Поліція Казахстану розпочала розслідування
Про це пише поліція Казахстану та російська служба BBC.
З нагоди приїзду Володимира Путіна по всій Астані висіли прапори РФ, однак на одному з вуличних екранів замість російського, показали український прапор.
"Наразі розглядаються всі можливі варіанти того, що сталося, зокрема версії з технічними неполадками, а також можливим зовнішнім неправомірним втручанням у процеси функціонування обладнання компанії. Порушено кримінальну справу", - повідомили в поліції.
Станом на ранок четверга екран відключили. Як пише BBC, державна технічна служба Казахстану заявила, що хакерську атаку було здійснено "з закордонних IP-адрес із використанням проксі-серверів".
- Очільник Кремля Володимир Путін, на арешт якого видав ордер Міжнародний кримінальний суд, по обіді 27 листопада прибув в Астану з державним візитом.
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