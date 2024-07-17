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Під час з'їзду Республіканської партії в Мілуокі поліцейські застрелили чоловіка

17 липня, 2024 середа
08:25
Світ пневматичний пістолет постріл

Американські правоохоронці під час зїзду Республіканської партії США у місті Мілуокі застрелили чоловіка, який нібито мав ножі в руках і намагався напасти на іншу людину

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що поліцейські побачили чоловіка з двома ножами, який брав участь у сварці з неозброєним чоловіком. Чоловіку наказали відкинути зброю, натомість він відмовився слухати правоохоронців. Тоді вони відкрили вогонь й вбили нападника.

"Чиєсь життя було під загрозою. Ці офіцери, які не з цього регіону, взяли на себе зобов’язання врятувати чиєсь життя сьогодні", - заявив начальник поліції Мілуокі Джеффрі Норман.

За словами Нормана, на місці події було знайдено два ножі. Влада вважає, що початкова сварка не була пов'язана з конгресом.

Замах на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.

Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню із напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парка, штат Пенсильванія.

15 липня стало відомо, що секретна служба Сполучених Штатів Америки посилила заходи безпеки щодо ексочільника Білого дому й кандидата в президенти США Дональда Трампа після замаху на нього 13 липня.

Голова сенату з питань внутрішньої безпеки Гері Пітерс заявив, що комітет починає двопартійне розслідування замаху на експрезидента США Дональда Трампа.

Теги:
Кримінал
республіканці
США
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