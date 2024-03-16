Підозрюється у зв'язках з ФСБ: Латвія розслідує діяльність євродепутатки Жданок

Про початок розслідування сьогодні, 16 березня 2024 року, повідомляє латиське суспільне мовлення LSM, наголошуючи, що слідчі дії стартували ще 22 лютого.

Інших подробиць СДБ не повідомляє, Жданок також поки що не коментувала це повідомлення.

Раніше вона заперечувала будь-які звʼязки з російськими спецслужбами.

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"З чим повʼязана справа, офіційно не повідомляється, але можна припустити, що вона ґрунтується на даних, отриманих із електронного листування Жданок", - передає Радіо Свобода.

Як стверджує міжнародна команда журналістів-розслідувачів за участю Христо Грозева, спілкування Жданок з імовірними кураторами із П'ятої служби ФСБ веде ще з 2004 року. На підтвердження такого звинувачення ними було оприлюднено архів з e-mail'у Жданок.