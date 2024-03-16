Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Підозрюється у зв'язках з ФСБ: Латвія розслідує діяльність євродепутатки Жданок

Підозрюється у зв'язках з ФСБ: Латвія розслідує діяльність євродепутатки Жданок

16 березня, 2024 субота
19:35
Світ Cпівголова "Російської спілки Латвії" Тетяна Жданок

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії розпочала кримінальне розслідування щодо депутатки Європарламенту, співголови "Російської спілки Латвії" Тетяни Жданок. Її підозрюють у співпраці із російськими спецслужбами

Про початок розслідування сьогодні, 16 березня 2024 року, повідомляє латиське суспільне мовлення LSM, наголошуючи, що слідчі дії стартували ще 22 лютого.

Інших подробиць СДБ не повідомляє, Жданок також поки що не коментувала це повідомлення.

Раніше вона заперечувала будь-які звʼязки з російськими спецслужбами.

Читайте і дивіться такожЄвропа вступає у війну. Дійові персонажі: Макрон, Шольц, Туск і Путін, - підсумки тижня від Миколи Княжицького

"З чим повʼязана справа, офіційно не повідомляється, але можна припустити, що вона ґрунтується на даних, отриманих із електронного листування Жданок", - передає Радіо Свобода.

Як стверджує міжнародна команда журналістів-розслідувачів за участю Христо Грозева, спілкування Жданок з імовірними кураторами із П'ятої служби ФСБ веде ще з 2004 року. На підтвердження такого звинувачення ними було оприлюднено архів з e-mail'у Жданок.

Теги:
Латвія
Європарламент
ФСБ
Читайте також:
Путін_Росгвардія
12 березня, 2024 вiвторок
"Росія не зупиниться і піде на Одесу, Миколаїв і Харків": Центр стратегічних комунікацій вказав на ворожу ІПСО
Володимир Путін
15 березня, 2024 п'ятниця
"Немає вибору": голова Євроради наперед "привітав" Путіна з перемогою на виборах
ЗАЕС
13 березня, 2024 середа
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
16 березня
20:46
Володимир Зеленський
Україна може досягти вразливих місць Росії своєю зброєю: Зеленський про українські дрони
20:35
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо"
"Рух" розтрощив "Металіст 1925". Результати та розклад матчів 21-го туру УПЛ
20:18
Юрій Ігнат
Ігнат покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ
20:13
Кирило Буданов
Російські повстанці не зупинятимуться, - Буданов
20:13
Оновлено
Кирило Буданов і Андрій Юсов
Буданов: армія Путіна тримається на постачанні з КНДР, це проблема
20:07
Ексклюзив
окупанти
"Росія атакує країни НАТО наприкінці цього року, а не у 2026 році": дипломат Чалий назвав причину
20:00
Шведське ППО RBS 70
В Україні закінчуються ракети для систем ППО, - The Telegraph
20:00
OPINION
Ігор Танчин фейсбук
Псевдовибори Путіна: Росія переймає досвід Ліберії
19:41
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 50 боєзіткнень, Сили оборони відбили 10 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:32
SpaceX
SpaceX будує супутникову мережу для американської розвідки, - Reuters
19:01
Ексклюзив
Європейці зрозуміли, що США їм не допоможуть у випадку війни з РФ , - політична оглядачка Мельничук
19:01
У віці 68 років помер американський альпініст та режисер фільму про сходження на Еверест Девід Брішірс
18:43
Удар РФ по Сумах 13 березня: аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні, тіло однієї загиблої дівчини не знайшли
18:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
18:36
Вибори у Росії
Псевдовибори Путіна: виборців з Росії закріпляють для голосування на ТОТ України
18:35
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Залужний - світовий бренд і, якщо він буде по-дурному використаний, то це помилка, за яку не можна собі пробачити", - Рибачук
18:13
У Ризі вшанували бійців Латиського добровольчого легіону (16 березня 2024 року)
У Ризі вшанували бійців Латиського добровольчого легіону, що воював проти Радянської армії
18:12
OPINION
Обкладинка випуску тижневика Княицького: Європа вступає у війну
Європа вступає у війну. Дійові персонажі: Макрон, Шольц, Туск і Путін, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
18:04
Кара Делевінь
Будинок голлівудської акторки Кари Делевінь вартістю $7 млн повністю знищено пожежею
18:02
OPINION
Зоя Казанжи
Про "ждунів" в Одесі та смертоносні російські удари
18:00
Застосунок ПриватБанку не працюватиме вночі
17:56
Огляд
Збірна України
Провокації від Боснії і Герцеговини перед битвою за Євро-2024 та тріумф України на Дефлімпіаді: головні новини українського спорту за тиждень
17:54
Ексклюзив
Морські котики США
Дискусія про відправку морських піхотинців США до України має існувати, - політолог Мотиль
17:42
Маріуполь драмтеатр
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
17:40
Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до Путіна
"Виходь з нами на зв'язок": Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до Путіна
17:13
У РФ на "виборах президента" за добу відкрили мінімум 15 кримінальних справ: виборці заливали урни зеленкою та підпалювали дільниці
16:57
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль відправить до Дохи делегацію на чолі з очільником розвідки для відновлення перемовин з ХАМАС
16:36
Олександр Афонін
Президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Афонін пішов з посади. Яка причина
16:19
Кулеба
"Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США": Кулеба обговорив допомогу з Блінкеном
16:12
Ексклюзив
блокування кордону, Польща
Польські протестувальники продовжують блокувати та ускладнювати рух по п'яти напрямках, - ДПСУ
16:05
OPINION
Олексій Панич
Taurus для України: новий рівень лохотрону?
16:00
На Сумщині з прикордонної Великої Писарівки евакуювали майже дві сотні людей, з них 26 дітей
15:49
Ексклюзив
Глен Грант
Розгортання іноземних військ в Україні: експерт Грант проаналізував можливості від США та ЄС
15:45
Китай
Китай готовий сприяти перемовинам між Україною та Росією
15:36
Росіяни після "виборів" планують мобілізувати 300 тис. жителів окупованих територій, - журналіст Цаплієнко
15:26
білорусь та Україна
Возила людей і домашніх тварин з Чернігова до Мозиря: у Білорусі українку ув'язнили на 9 років за "шпигунство"
15:14
Бєлгород
"За що я маю голосувати?": ГУР перехопило розмову росіян у Білгородській області під час "виборів"
15:11
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Ворог залучає резерви з метою прориву: військовослужбовець Мазевич про ситуацію на Авдіївському напрямку
14:54
Загиблі в Одесі 15 березня 2024 року Сергій Тетюхін, Олександр Гостіщев, Дмитро Авраменко
Російські ракети на ключових осіб з Нацгвардії та Нацполіції в Одесі могли навести зрадники, - депутатка Бобровська
14:29
Атака дронів на Одещину та місто
Повітряна атака 14 березня: на Сумщині загинув радіоінженер
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV