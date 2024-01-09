Для стримування РФ від нападу: Швеція направить війська до Латвії

Про це інформує Голос Америки.

За його словами, країна відправить військових у складі очолюваних Канадою сил для стримування Росії від нападу, "не витрачаючи час на очікування" остаточної ратифікації членства в НАТО.

"Ми та наші сусіди живемо в безпосередній тіні загарбницької війни Росії проти України. Але погрозами, дезінформацією та кібератаками Росія намагається дестабілізувати всю Європу", - зазначив він.

Крістерссон вказав, що "Швеція має унікальний військовий потенціал – у повітрі та під водою; з розвідувальними можливостями та загартованими солдатами", тому готова зробити свій внесок у захист і стримування НАТО та надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії.

"Сьогодні я можу сказати, що уряд націлений на те, щоб Швеція брала участь зі скороченим батальйоном в очолюваних Канадою силах у Латвії", - повідомив він.

Прем'єр Швеції додав, що підтримка України, зокрема Сполученими Штатами Америки, має продовжуватися.

"Продовження американської підтримки передбачає сильну підтримку Європи. Критика недостатньої залученості Америки звучить хибно, якщо ми самі не відстоюємо свій власний континент", - заявив Крістерссон.