Підтримка поляками приймання біженців із України зменшилася до найнижчого рівня за час масштабної війни
Кожен другий поляк виступає за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Такими є результати останнього опитування національного статистичного управління Польщі (CBOS)
Про це пише Euractiv.
Зазначається, що кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%. Це є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийом біженців. Протягом 2022 року цей показник залишався вищим 80%.
За даними CBOS, швидке зниження підтримки, яке спостерігалося у 2023 році, може бути пов’язане із "зерновою кризою".
Відкритий спротив прийому українських біженців зараз становить 40% проти 3% у березні 2022 року, додають у виданні.
Повідомляється, що чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до українських біженців порівняно з 47% жінок.
Окрім того, менше прихильників правих партій (53%) виступають за прийняття біженців, ніж прихильників лівих партій (68%). Найбільш прихильними є виборці партій керівної коаліції.
Менше половини виборців опозиційної "Права і справедливості" підтримують прийняття біженців (49% порівняно з 42%, які однозначно проти), навіть попри те, що партія рішуче підтримує Україну. На диво, цей показник вищий серед виборців ультраправої партії "Конфедерація" (52% "за" і 45% "проти").
Респондентів також запитували, чи повинна польська влада відправляти чоловіків призовного віку назад в Україну. Дві третини респондентів (67%) підтримали цю ідею, тоді як трохи більше п'ятої частини (22%) висловилися проти.
- У червні польський президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, який продовжує час їхнього перебування в країні.
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