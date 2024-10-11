Підтримка поляками приймання біженців із України зменшилася до найнижчого рівня за час масштабної війни

Про це пише Euractiv.

Зазначається, що кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%. Це є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийом біженців. Протягом 2022 року цей показник залишався вищим 80%.

За даними CBOS, швидке зниження підтримки, яке спостерігалося у 2023 році, може бути пов’язане із "зерновою кризою".

Відкритий спротив прийому українських біженців зараз становить 40% проти 3% у березні 2022 року, додають у виданні.

Повідомляється, що чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до українських біженців порівняно з 47% жінок.

Окрім того, менше прихильників правих партій (53%) виступають за прийняття біженців, ніж прихильників лівих партій (68%). Найбільш прихильними є виборці партій керівної коаліції.

Менше половини виборців опозиційної "Права і справедливості" підтримують прийняття біженців (49% порівняно з 42%, які однозначно проти), навіть попри те, що партія рішуче підтримує Україну. На диво, цей показник вищий серед виборців ультраправої партії "Конфедерація" (52% "за" і 45% "проти").

Респондентів також запитували, чи повинна польська влада відправляти чоловіків призовного віку назад в Україну. Дві третини респондентів (67%) підтримали цю ідею, тоді як трохи більше п'ятої частини (22%) висловилися проти.