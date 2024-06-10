Дуда підписав поправку до закону, яка продовжує термін перебування українців у Польщі
Польський президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, який продовжує час їхнього перебування в країні
Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.
Відповідно до підписаної Дудою поправки до закону, українські біженці зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Водночас це дасть їм змогу й надалі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних і соціальних виплат.
Також зміни до закону дозволяють виплачувати громадянам України допомогу на виховання й допомогу "Добрий старт" відповідно до того, чи вчиться дитина в закладі освіти Польщі, і визначає максимальний 36-місячний період, коли учні з України можуть брати участь у додаткових безплатних заняттях із польської мови.
Водночас тепер для отримання номера PESEL українець у Польщі повинен пред'явити дійсний проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR треба буде подавати "негайно після прибуття" до країни.
Згідно з законом фінансування підтримки з 1 липня поляків, котрі прийняли українських біженців, які потрапили в особливо складну ситуацію, відбуватиметься лише на підставі договору з місцевою владою.
З 1 липня також будуть скасовані пільги, пов’язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями. Закон додатково передбачає запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання українців у Польщі.
- 23 травня сенат Польщі без внесення поправок ухвалив урядовий закон про продовження допомоги українцям, які прибули після початку повномасштабної війни, та легальності їхнього перебування в державі.
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