Після 10-річної перерви Індонезія знову купуватиме нафту у Росії

Про це повідомляє Reuters.

Pertamina не купувала російську нафту з 2022 року, коли розпочався російсько-український військовий конфлікт, хоча Індонезія і не приєдналася до західних санкцій проти Росії.

Останній раз компанія купувала суміш ВСТО і нафту Sokol в Росії понад 10 років тому.

Pertamina замовила російську нафту марки Urals разом з кислими сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими на 15-17 вересня на свій нафтопереробний завод в Чілакапі та Sokol серед солодких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інших, для постачання на НПЗ протягом 18-20 вересня.

Згідно з умовами тендеру, нафта Sokol буде поставлятися тільки на умовах CFR або DAP (постачання в порту).

За даними джерел, один з тендерів завершився минулого тижня, а інший - у понеділок. Результати ще не оголошені. Одне з джерел, знайомих з планами Pertamina, повідомило, що компанія може купувати російську нафту тільки в тому випадку, якщо вона буде продаватися в рамках регулювання верхньої межі ціни.

Обмеження дозволяє західним вантажовідправникам і страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою за умови, що нафта продається за ціною менше 60 доларів за барель.

Представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив у вівторок, що фірма купуватиме сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її нафтопереробного заводу, дотримуючись при цьому всіх відповідних норм.