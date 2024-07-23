Після 10-річної перерви Індонезія знову купуватиме нафту у Росії
Індонезійський державний нафтопереробний завод Pertamina додав російські сорти нафти до своїх тендерних списків на закупівлю вересневої нафти
Про це повідомляє Reuters.
Pertamina не купувала російську нафту з 2022 року, коли розпочався російсько-український військовий конфлікт, хоча Індонезія і не приєдналася до західних санкцій проти Росії.
Останній раз компанія купувала суміш ВСТО і нафту Sokol в Росії понад 10 років тому.
Pertamina замовила російську нафту марки Urals разом з кислими сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими на 15-17 вересня на свій нафтопереробний завод в Чілакапі та Sokol серед солодких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інших, для постачання на НПЗ протягом 18-20 вересня.
Згідно з умовами тендеру, нафта Sokol буде поставлятися тільки на умовах CFR або DAP (постачання в порту).
За даними джерел, один з тендерів завершився минулого тижня, а інший - у понеділок. Результати ще не оголошені. Одне з джерел, знайомих з планами Pertamina, повідомило, що компанія може купувати російську нафту тільки в тому випадку, якщо вона буде продаватися в рамках регулювання верхньої межі ціни.
Обмеження дозволяє західним вантажовідправникам і страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою за умови, що нафта продається за ціною менше 60 доларів за барель.
Представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив у вівторок, що фірма купуватиме сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її нафтопереробного заводу, дотримуючись при цьому всіх відповідних норм.
- 23 червня повідомлялось, що у травні імпорт нафти з Росії в Індію зріс до рекордного рівня у близько 2,1 млн барелів на добу на тлі зниження попиту на російську нафту з боку Китаю.
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