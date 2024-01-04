Після 100 років досліджень науковці розшифрували напис на стародавньому сфінксі

Про це повідомляє Аrkeonews з посиланням на публікацію дослідження в Mediterranean Archeology and Archaeometry.

Бронзову статую сфінкса, яка датована ІІІ століттям, виявили ​​в Дакії, римській провінції. Зараз це територія сучасної Румунії. Після знаходження артефакту приблизно в 1848 році його викрали у європейського графа. Місце перебування сфінкса зараз невідоме, але збереглося його детальне зображення.

Завдяки малюнку вчені встановили, що напис навколо основи бронзової статуї створено за допомогою архаїчного грецького алфавіту. Однак фонетичні значення грецьких літер відображають текст, який не має сенсу.

Як виявилося, спочатку дослідники не змогли досягти успіху в тлумаченні напису через те, що текст читається зліва направо, а це - відхилення від стародавніх норм.

Водночас науковці припустили: людина, яка писала цей текст, намагалася висловити щось не грецькою мовою, хоч і використовувала архаїчний грецький алфавіт. Відтак зрештою вони з'ясували, що напис зроблений протоугорською мовою.

Текст перекладається як наказ вклонитися сфінксу: "Ось, поклоніться: ось святий лев".

"Спочатку ієрогліфи можуть здатися загадковими, але як тільки помічається дзеркальне відображення, символи стають легко впізнаваними як літери грецького алфавіту", - сказав автор дослідження та професор університету Небраски (США) Пітер Ревес.