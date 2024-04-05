Після розмови з Байденом Нетаньягу дозволив збільшити постачання гуманітарної допомоги до Гази

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Ізраїль тимчасово відкриє порт Ашдод для гуманітарних поставок і відкриє перехід Ерез на півночі сектора Гази вперше після того, як він був значно пошкоджений під час терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль також збільшить обсяги допомоги з боку Йорданії, що переміщується через КПП Керем Шалом.

"Збільшення допомоги дозволить запобігти гуманітарній кризі і має вирішальне значення для забезпечення продовження бойових дій і досягнення цілей війни", - додали у Нетаньягу.

Ці кроки привітав Білий дім, який закликав Ізраїль негайно їх виконати, про що заявила речник Ради національної безпеки Едріен Уотсон.

"Як сказав президент сьогодні під час розмови, політика США щодо Гази визначатиметься нашою оцінкою негайних дій Ізраїлю щодо цих та інших кроків, включаючи кроки щодо захисту невинних цивільних осіб і безпеки гуманітарних працівників", — додала вона.

Оголошення Ізраїлю було зроблено через кілька годин після того, як Байден і Нетаньягу вперше поговорили після того, як у результаті удару ЦАХАЛу у центральній Газі було вбито сім працівників гуманітарної організації World Central Kitchen. Президент США вказав, що політика його адміністрації щодо війни Ізраїлю проти ХАМАСу може кардинально змінитися, якщо Ізраїль не вживе заходів щодо вирішення гуманітарної кризи та захисту працівників гуманітарних організацій, закликавши для цього негайно припинити вогонь.